Nos ponemos a prueba, el Perú y sus retos deportivos para 2019

El 2018 quedó atrás. Pero el deporte peruano es dinámico, movedizo y ya quiere ponerse en acción en este nuevo año que acaba de comenzar y regalarle sonrisas a quienes las aguardan. Por ello conversamos con el ex futbolista y ahora directivo del IPD, Jean Ferrari, quien se situó en cada escenario de lo que se viene para el deporte en este 2019.

RALLY DAKAR

Todo empezará en unos días con el Rally Dakar, que se correrá íntegramente en territorio nacional, y el director nacional de Recreación y Promoción del IPD aguarda buenas nuevas. “Esperamos que partiendo del tema de logística se cumpla con los estándares requeridos por la organización internacional y ya en la competencia aguardamos que los pilotos que van a participar mejoren sus rendimientos y queden muy bien”, señaló.

JUEGOS PANAMERICANOS

Entramos al terreno del mayor evento que organizaremos en el año: los Juegos Panamericanos y Ferrari tiene su punto de vista. “Esperamos que la organización deje un precedente, porque es un megaevento, y por otro lado se superen las medallas proyectadas que para 2018 fueron 42”, dijo.

Ferrari también precisó que se debe implementar una estrategia para que la infraestructura que dejará este certamen sirva para la preparación de los deportistas peruanos.

“Debemos armar programas para desarrollar el deporte en toda esta infraestructura que va a quedar. No deseamos que esas obras acaben como elefantes blancos”, explicó.

EL FÚTBOL EN 2019

Ahora sí, Ferrari entró al deporte que lo apasiona. El primer punto: la selección peruana y sus retos para 2019: la Copa América de Brasil y el arranque de las Eliminatorias.

“Yo creo que (el DT Ricardo) Gareca no debe estar apuntando a estar en el podio o salir campeón de la Copa (América). Él debe estar buscando resultados en cuanto a funcionamiento individual de cada jugador, ampliar su universo de convocados y la consolidación de muchos de los que ya están y ver el cambio generacional. A partir de allí, esa mejora se aplicará en las Eliminatorias”, relató Jean Ferrari.

El ex volante de la ‘U’ y Cristal también habló de las divisiones inferiores. Y en este punto se refirió al Sudamericano Sub 20 de Chile (a iniciarse en la quincena de enero) y el Mundial Sub 17 que organizará nuestro país en octubre.

“Los sudamericanos siempre son reales pruebas de fuego y son vitales para ver cómo estamos trabajando en divisiones menores, allí veremos algunos resultados”, indicó.

“Seremos organizadores del Mundial Sub 17 y de seguro habrá presión y servirá para ver el nivel de los chicos y la manera como han progresado”, añadió el dirigente del IPD.

Sobre la final de la Copa Sudamericana programada en Lima a fin de año, dijo: “La sede será el Estadio Nacional, donde como país anfitrión y organizador tenemos una presencia que esperamos salvar con una gran fiesta del fútbol y una logística correcta”.

Asimismo, se refirió a la Liga Profesional de Fútbol que la FPF implementará desde este año.

“La ADFP ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucho peso, entonces si bien es cierto tenía que involucrarse la FPF, yo no creo que deba hacerse a manera de imposición o autoritaria, por el contrario, yo pienso que debería haber sido de manera articulada. Conjuntamente con la asociación y armar un campeonato acorde a la necesidad del fútbol, la necesidad de los equipos y la televisión”, manifestó.

La conversación terminó con ese deseo mutuo de quien pregunta y quien responde, para que 2019 sea grande deportivamente para el Perú. La lucha será dura, pero todos estamos listos.