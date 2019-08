WWE en Lima 2019: cartelera de luchas confirmada con la inclusión de AJ Styles y Matt Hardy

La WWE anunció la inclusión de dos luchadores en el show que ofrecerá en Lima este sábado 24 de agosto. AJ Styles, campeón de los Estados Unidos, y Matt Hardy, miembro de la mítica pareja The Hardy Boyz, llegarán a la capital peruana.

El ‘Fenomenal’ defenderá la corona que ostenta frente a Ricochet. Los dos gladiadores fueron protagonistas de un combate muy emocionante en la edición 2019 de SummeSlam, evento desarrollado el pasado domingo.

Mientras que Matt Hardy, la otra superestrella confirmada por la empresa de lucha libre de entretenimiento, tendrá una contienda que promete contra el habilidoso Andrade, conocido como ‘El Ídolo’.

De otro lado, Kofi Kingston, vigente campeón de la WWE, se medirá en una lucha titular a Daniel Bryan, quien estará acompañado de Rowan. El exmonarca de la compañía, Roman Reings, se batirá en un duelo callejero frente a Samoa Joe.

El histórico Rey Mysterio también estará en Lima. El enmascarado se enfrentará a Randy Orton, otro luchado con mucha experiencia. Mientras que la cuota femenina la pondrá Charlotte Flair, Ember Moon, Mandy Rose, Sonya Deville, entre otras.

WWE Lima 2019: cartelera confirmada

Kofi Kingston vs Daniel Bryan w/Rowan (WWE Championship Match)



Roman Reigns vs Samoa Joe (Street Fight)



Ricochet vs AJ Styles (United States Championship Match)



Ali vs Shinsuke Nakamura (International Championship Match)



Rey Mysterio vs Randy Orton



Braun Strowman vs Elias



Kevin Owens vs. Drew McIntyre



Charlotte Flair vs. Ember Moon



Big E vs. Sami Zayn



Matt Hardy vs. Andrade



The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose y Sonya Deville