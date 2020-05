WWE adelantó la tarde del lunes que Becky Lynch, campeona femenina de Raw, debía realizar un anunció importante sobre el futuro de su carrera. La monarca inició la edición de los lunes por la noche e informó que está embarazada, estará fuera de acción y además cedió el cinturón a Asuka, ganadora el maletín de Money in the Bank.

La irlandesa ingresó al escenario con su clásica música de fondo, pero llevando en las manos el contrato que ganó la japonesa el último domingo. Entonces, la ‘Emperatriz del mañana’ encaró a ‘The Man’ por aparecer con el valioso objeto.

Becky Lynch, sin embargo, explicó a Asuka que no le iba a quitar nada, debía calmarse y que el maletín no llevaba un contrato, sino el título femenino de Raw. De esta manera, la luchadora nipona se convirtió en la nueva campeona de la división y empezó a celebrar.

Tras el festejo de la japonesa, Becky reveló que le pidió a la WWE que la lucha de escaleras de Money in the Bank sea por su título, ya que ella está embarazada y no podrá defender su cinturón. “Ve y sé una guerrera, porque voy a ser madre”, dijo.

Asuka, visiblemente sorprendida por lo que acababa de escuchar, comenzó a gritar '¡Becky, Becky, Becky!". Luego, la felicitó y le dio un abrazo. En Backstage, los otros compañera de Lynch también se mostraron contentos por la noticia.

