Wrestlemania 35: revisa toda cartelera del evento más importante de WWE

Todo el mundo se paralizará este domingo 7 de abril cuando inicie Wrestlemania 35 , el evento más importante de la WWE . El show más esperado por los fanáticos de la lucha libre se desarrollará desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A pocos días del espectáculo, la compañía liderada por Vince McMahon ya anunció toda la cartelera que tendrá luchas titulares en las divisiones masculinas y femeninas; individuales y en parejas.



Wrestlemania 35 pasará a la historia porque será la primera vez que las mujeres sean estelares del magno evento. Ronda Rousey, campeona de Raw, Charlotte Flair, campeona de Smack Down, y Becky Lynch lucharán por ambos cinturones.

Por otro lado, Brock Lesnar pondrá en juego el cinturón del campeonato Universal frente a Seth Rollins. Mientras que Daniel Byran se medirá a Kofi Kingston por el título de la WWE.

Wrestlemania 35 marcará el regresó de Batista a los cuadriláteros para enfrenarse a Triple H, en una lucha sin descalificaciones. Además, Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama, se retirará de la acción frente a Baron Corbin.

La cartelera de Wrestlemania 35:

Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey (C) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair



Campeonato Universal de la WWE

Brock Lesnar (C) vs. Seth Rollins



Campeonado de la WWE

Daniel Bryan (C) vs. Kofi Kingston



Campeonato Peso Crucero de la WWE

Buddy Murphy (C) vs. Tony Nese



Lucha sin descalificación

Triple H vs. Batista



Despedida de Angle en la lucha libre profesional

Kurt Angle vs. Baron Corbin



Combate sin descalificación

Shane McMahon vs. The Miz



Combate individual

AJ Styles vs. Randy Orton



Campeonato de los Estados Unidos de WWE

Samoa Joe (C) vs. Rey Mysterio



Campeonato Intercontinental de WWE

Bobby Lashley (C) (con Lio Rush) vs. Finn Bálor



Combate individual

Roman Reigns vs. Drew McIntyre



Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

The Boss ‘n’ Hug Connection (Bayley & Sasha Banks) (C) vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs. Nia Jax & Tamina



André the Giant Memorial Battle Royal

Braun Strowman, Colin Jost, Michael Che, Andrade, Apollo Crews, Titus O’Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, EC3

Batalla Real Femenina de WrestleMania

Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Zelina Vega, entre otras.