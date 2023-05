La exjugadora de la Selección femenina de vóley de Brasil Paula Borgo murió víctima de un cáncer al estómago que le fue detectado en setiembre del año pasado y que le hizo retirarse de las canchas muy prematuramente.

Con 29 años de edad, la atleta brasileña falleció el 11 de mayo por tumor que le fue encontrado hace algunos meses. La lamentable noticia fue divulgada por la madre de la voleibolista por medio de una publicación en su red social.

El tumor fue diagnosticado durante los exámenes médicos realizados en la pre temporada del Barueri, equipo que la deportista defendió en la última temporada de la Superliga de Vóley. Paula Borgo venía de Italia, donde actuó por el Bérgamo y, antes, había vestido la camiseta del Fluminense.

Por la Selección de Vóleibol de Brasil, la atleta llegó a subir al podio con el equipo del técnico Zé Roberto Guimarães. En 2019, en Nanquim, ganó la medalla de plata en la Liga de las Naciones y estuvo con el team que venció en el pre olímpico para los Juegos de Tokio.

Durante el tratamiento, Paula llegó a ir a algunos juegos del Osasco por la Superliga en el José Liberatti y, al ser reconocida por los hinchasm recibió su cariño y apoyo para continuar su lucha contra la enfermedad.

Hace dos días, Paula hizo su última publicación en sus redes sociales, donde exaltó a su esposo Carlos recordando el día de su aniversario de bodas: “Nuestro día 5 pasó y yo no estuve bien para decirlo, porque la pasamos en el hospital mientras tú me cuidabas y me decías cuánto me amabas”.

Luego, la voleibolista agregó que “Ya vi historias de esposos que abandonaron a sus esposas cuando cayeron enfermas, pero Carlos fue completamente distinto. Él demostró cuánto me amaba y que era el hombre que Dios me mandó”.









