Se vivió una situación más que sensible en la NFL, la cual dejó imágenes terribles. En la segunda semana de la liga de fútbol americano se jugaba el duelo de los New York Giants vs. Washington Football Team; y dentro del choque, Nick Gates sufrió terrible lesión en su pierna izquierda. Fue tan grande la magnitud del golpe que la televisión oficial decidió no repetir el incidente.

El capitán de los New York Giants presentó un fractura y tuvo que ser sometido a una cirugía este viernes, un día después de su accidente en el partido que terminó perdiendo su equipo por 30 a 29. El golpe del guardia izquierdo no tuvo repetición en la transmisión de la NFL Network, con el fin de evitar cualquier acción que vulnere sensibilidades.

Los gritos del joven de 25 años fueron inconsolables y esa sería una de las razones por los cuales la señal de TV decidió no emitir la repetición de la jugada. El canal oficial de la NFL transmitió una vez y en cámara lenta.

¿Cómo sucedió? Gates intentó un tackle defensivo contra Jonathan Allen, pero terminó enredándose con el jugador. El dolor fue tan fuerte que el personal médico se dirigió raudamente al campo de juego; tras ello, fue reemplazado, pero recibió el apoyo de sus compañeros e incluso los rivales.

“Nick es un luchador, un líder. Por algo es nuestro capitán. Pero al verlo derribado, se ve el impacto que tuvo en el equipo”, sostuvo Saquon Barkley de los Giants. Además de su compañero, el entrenador del equipo destacó la importancia del capitán dentro del campo de juego: “No puedo decir lo suficiente sobre Nick en términos de lo que hace por el equipo. Cómo trabaja, la energía, el espíritu y la competitividad que aporta a diario. Es un tipo de equipo con todo incluido. Ha sido un gran líder para este equipo. Sale y no parpadeé ni una sola vez”.