En el 2019, Sofía Mulanovich consiguió la medalla de oro en los ISA World Surfing Games, uno de los torneos más importantes de este deporte, y volvió a colocar al Perú como uno de los paises potencia en el surf. Todo fue felicidad para atleta nacional que se viene preparando para disputar los Juegos Olímpicos; sin embargo, ahora, se encuentra pasando por un incómodo momento luego de que su clasificación a Tokio 2020 se complique.

Según explicó ‘Sofi’ en un video publicado en su cuenta de Instagram, la Federación Deportiva Peruana de Tabla (FENTA) le habría quitado el cupo directo para disputar el Mundial ISA 2021 que se realizará en El Salvador.

El ente deportivo nacional emitió un comunicado donde informó sobre las fechas pre-selectivas para elegir a los atletas peruanos para el evento. Lucca Mesinas y Daniella Rosas ya están clasificados tras conseguir el oro en los Juegos Panamericanos, pero Sofía Mulanovich, cree que como campeona (2019), también debe poseer un cupo directo.

“Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona (...) La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, explica ‘Sofi’ en el video.

La deportista nacional se mostró frustrada y considera que es injusta esta decisión. “Un cupo merecido para mí para defender ese título mundial. Yo vengo entrenando para este campeonato ya desde hace varios meses con un programa del IPD. Es por ello que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen de la selección y me quiten este sueño desde que supe que el surf era un deporte olímpico”.

Al no ser parte de la clasificación directa, Sofía Mulanovich tendrá que ser parte de los selectivos que pelearán por tener uno de los dos cupos que quedan por tomar en la categoría femenina. (Rosas está clasificada por los Panamericanos). Sol Aguirre, Vania Torres, Kalea Gervasi, Alesia Moro y Arena Rodríguez son las otras deportistas que irán por el lugar.

