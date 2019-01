Venezuela vs. Colombia EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 

Venezuela vs. Colombia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre las selecciones de Venezuela vs. Colombia este jueves 17 de enero en el estadio El Teniente de Rancagua, por la primera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, desde las 3:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes en Perú, en Argentina por TyC Sports, en Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium.

Las selecciones de Venezuela y Colombia darán la partida este jueves a la 29ª edición del Sudamericano Sub 20, que se celebra en Chile con billetes al Mundial de la categoría en Polonia y a los Juegos Panamericanos 2019, como principales recompensas.



El equipo vinotinto, dirigido por Rafael Dudamel, también seleccionador de la Venezuela de mayores, llega al torneo con el cartel de favorito tras haber disputado la final del último Mundial de la categoría, jugado en el 2017 en Corea del Sur.



Tres 'veteranos' de aquel Mundial están también en la plantilla que llegó al Sudamericano: el defensa Christian Makoun, actual militante de la juvenil del Juventus italiano; el volante Samuel Sosa, del Talleres de Córdoba argentino, y el delantero Jan Hurtado, jugador del Gimnasia y Esgrima de La Plata del mismo país.



En la previa del debut, Dudamel tenía una duda en la portería, entre Miguel Silva, titular por largo tiempo, y Carlos Olses, que se ha destacado en los últimos meses.



Al frente estará la selección de Colombia, dirigida por Arturo Reyes, que el pasado septiembre sustituyó de forma interina en la selección absoluta al argentino José Pekerman y que viajó al Sudamericano con varios jugadores con experiencia en los primeros equipos de sus clubes.



Entre ellos destacan el defensa central Carlos Cuesta, del Atlético Nacional, y el lateral Johan Carbonero, figura del Once Caldas en el torneo Clausura 2018.



Otros experimentados son Jaime Alvarado, del Hércules español; el centrocampista Yeyson Tolosa y el delantero Rivaldo Correa.



A juicio de Arturo Reyes, Venezuela es el rival más difícil que tendrán sus dirigidos en el Sudamericano, no solo por ser el primero, sino por el trabajo del técnico Rafael Dudamel.



"No hay un rival más difícil en este momento que Venezuela, por la calidad de su trabajo, por el tiempo que tiene trabajando y porque conocemos la capacidad de Rafael Dudamel como entrenador", señaló al respecto.



Añadió, no obstante, que Colombia ha llegado a Chile "por el título" y también favorito: "Hay unión, capacidad individual, trabajo grupal y todo lo necesario para este tipo de eventos en los que el menor descuido te deja por fuera. Vamos a meterle muchas ganas y corazón", sostuvo.

Venezuela vs. Colombia - horarios en el mundo

14:10 horas en México

15:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:10 horas en Venezuela, Bolivia

17:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:10 horas en Brasil

21:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:10 horas en Catar y Arabia Saudita

04:10 horas del viernes en China

05:10 horas del viernes en Japón y Corea del Sur.

Venezuela vs. Colombia - alineaciones probables



Venezuela: Carlos Olses o Miguel Silva; Pablo Bonilla, Junior Moreno, Christian Makoun, Riki Mangana; Jorge Yriarte, Cristian Cásseres, Jesús Vargas, Brayan Palmezano, Samuel Sosa; Jan Hurtado. Entrenador: Rafael Dudamel.



Colombia: Kevin Mier; Andrés Balanta, Hayen Palacios, Carlos Cuesta, Johan Carbonero; Yeiler Goéz; Iván Angulo, Jaime Alvarado, Yeison Tolosa; Rivaldo Correa y Luis Sandoval. Entrenador: Arturo Reyes.



Árbitro: por designar.



Estadio: El Teniente, de la ciudad chilena de Rancagua, con capacidad para 18.600 espectadores.



Hora: 17.10 local (15:10 en Perú y 20:10 GMT).