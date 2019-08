Vela en Lima 2019 EN VIVO con Paloma Schmidt y Stefano Peschiera en los Juegos Panamericanos

Vela en Lima 2019 EN VIVO sigue, este miércoles 7 de agosto, la participación de los veleristas peruanos Paloma Schmidt, Stefano Peschiera entre otros, en las distintas categorías de este deporte que se realiza en la Bahía de Paracas por los Juegos Panamericanos. Sigue el programa que arranca a las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV y el streaming de ESPN.

Los principales representantes peruanos en este deporte son Stefano Peschiera, quien fue el abanderado peruano en el desfile inaugural de los Juegos panamericanos. En el primer día de presentación el velerista categoría láser cumplió una destacada actuación y se perfila como ganador de medalla.

Vela en Lima 2019 | Horario en el mundo



Perú 11:00 a.m. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV, ESPN (Streaming).

México 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

Además de Stefano Peschiera y de Paloma Schmidt, quienes marchan en puestos de pelear por medallas en sus respectivas categorías, tenemos que estar atentos a lo que puedan hacer Francesco Puliatti y Alessio Botteri en las categorías individuales y también las duplas y trios.

Recordemos que la vela es un deporte náutico que consiste en controlar una embarcación impulsada únicamente por el viento y se gana por puntuación.

Sigue todos los detalles de la participación de los peruanos en este deporte que poco a poco está ganando aficionados a nivel nacional por sus logros.

Vela en Lima 2019 | Este es el programa del miércoles 7 de agosto

Bote Masculino Series de Apertura Carrera 6, 7, 8

Desde las 11:00 a.m.

Stefano Peschiera



Kiteboarder Abierto Series de Apertura Carrera 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

Desde las 11:00 a.m.

Francesco Puliatti



Catamaran Mixto Series de Apertura Carrera 9, 10 y 11

Desde las 11:00 a.m.

Javier Arribas y Cristina Salinas

Bote Mixto Dos Personas Series de Apertura Carrera 7, 8 y 9

Desde las 11:00 a.m.

Ismael Muelle y Gali Amsel



Bote Femenino Series de Apertura Carrera 6, 7 y 8

Desde las 11:10 a.m.

Paloma Schmidt



Bote Mixto Tres Personas Series de Apertura Carrera 7, 8 y 9

Desde las 11:10 a.m.

Daniel Mendoza, Jimena Gaviño, Sergio Levaggi

Skiff Masculino Series de Apertura Carrera 8, 9 y 10

Desde la 1:45 p.m.

Jean De Trazegnies y Mathias Panizo



Skiff Femenino Series de Apertura Carrera 8, 9 y 10

Desde la 1:50 p.m.

Diana Tudela, María Van Oordt



Tabla Vela Masculino Series de Apertura Carrera 9, 10 y 11

Desde las 2:30 p.m

Alessio Botteri

Ingreso libre

Vela en Lima 2019 | Mapa del evento de este miércoles 7 de agosto