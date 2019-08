Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche EN VIVO por UFC Uruguay desde el Antel Arena vía Fox Action

Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche EN VIVO por UFC Uruguay este sábado 10 de agosto desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Antel Arena de Montevideo Uruguay y con transmisión de Fox Action. Sigue todas las incidencias de la pelea en la que la peruana vuelve a poner en juego su título peso mosca en la compañía de artes marciales mixtas como el estelar de la noche.

Tras su presentación el pasado 8 de junio en el UFC 238, desarrollado en Estados Unidos y donde logró retener el título contra Jessica Eye, la peruana Valentina Schevchenko va por la cuarta victoria consecutiva en la UFC que la acredite como una de las mejores de la categoría peso mosca. Pero su rival promete darle batalla sin tregua.

Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche | Horarios en el mundo



Perú 5:00 p.m. | Fox Action

México 5:00 p.m. |

Ecuador 5:00 p.m. |

Colombia 5:00 p.m. |

Bolivia 6:00 p.m. |

Paraguay 6:00 p.m. |

Venezuela 6:00 p.m. |

Brasil 7:00 p.m. |

Argentina 7:00 p.m. |

Chile 7:00 p.m. |

Uruguay 7:00 p.m. |

España 12:00 a.m. del domingo 11 de agosto |

La gran favorita para ganar este combate es la peruana Valentina Schevchenko. La 'Bala' ha mostrado una gran performance en cada una de sus peleas y, la última contra Jessica Eye, en la que ganó por nocaut técnico, la acredita como una de las mejores en su categoría. Sin embargo, Liz Carmouche ha amenazado no solo con dar un buen espectáculo, sino llevar el cinturón a los Estados Unidos.

Carmouche, luchadora desde 2009 y con formación en la marina de los Estados Unidos, se ganó el derecho a pelear por el cinturón de peso mosca contra la 'Bala', tras vencer en febrero de este año a Lucie Pudilová, en Praga. Ahora, en Montevideó, intentará hacer lo propio contra Schevchenko quien asegura que se sentirá local por la cercanía con Perú.

"Me siento muy orgullosa de ser parte del primero evento UFC Uruguay, muy preparada y segura de ir siempre adelante, hasta la victoria. Estoy segura que el cinturón se quedará conmigo", indicó en el pesaje la peruana.

Cartelera estelar

Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko (c) vs. Liz Carmouche

Peso wélter: Vicente Luque vs. Mike Perry

Peso pluma: Luiz Eduardo Garagorri vs. Humberto Bandenay

Peso semipesado: Volkan Oezdemir vs. Ilir Latifi

Peso mediano: Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota

Peso pluma: Enrique Barzola vs. Bobby Moffett

Preliminares

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Alexey Kunchenko

Peso pesado: Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

Peso paja femenino: Tecia Torres vs. Marina Rodríguez

Peso mosca: Rogério Bontorin vs. Raulian Paiva

Peso gallo: Geraldo de Freitas vs. Chris Gutierrez

Peso ligero: Rodrigo Vargas vs. Alex da Silva Coelha

Peso mosca femenino: Veronica Macedo vs. Polyana Viana