US Open: Serena William vs. María Sharapova se enfrentarán en primera ronda del Grand Slam Tras años después, las otroras número 1 del tenis femenino Serena Williams y María Sharapova se volverán a enfrentar en la primera ronda del US Open que arranca este lunes.

Maria Sharapova y Serena Williams, otrora clásico del tenis femenino, vuelven a encontrarse en el US Open. (Foto: AFP) Maria Sharapova y Serena Williams, otrora clásico del tenis femenino, vuelven a encontrarse en el US Open. (Foto: AFP) Maria Sharapova y Serena Williams, otrora clásico del tenis femenino, vuelven a encontrarse en el US Open. (Foto: AFP)