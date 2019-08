US Open 2019 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Sigue las incidencias de la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada con participación de Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams, quienes verán acción en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. La transmisión de los enfrentamientos estará a cargo de ESPN.

A continuación, revisa la programación del quinto día de competencia del US Open que se desarrollará este viernes.

Enfrentamientos de la rama masculina:

10:00 a.m. | A. de Minaur vs. K. Nishikori 11:00 a.m. | R. Federer vs. D. Evans 11:30 a.m. | P. Carreño vs. D. Goffin 01:00 p.m. | S. Wawrinka vs. P. Lorenzi 01:30 p.m. | G. Dimitrov vs. K. Majchrzak 02:30 p.m. | D. Koepfer vs. N. Basilashvili 07:15 p.m. | F. López vs. D. Medvedev 07:15 p.m. | N. Djokovic vs. D. Kudla

Enfrentamientos de la rama femenina:

10:00 a.m. | O. Jabeur vs. Ka Pliskova 11:15 a.m. | M. Sakkari vs. A. Barty 11:30 a.m. | P. Martić vs. A. Sevastova 12:00 a.m. | J. Konta vs. S. Zhang 12:30 a.m. | S. Williams vs. K. Muchova 01:15 p.m. | F. Ferro vs. Q. Wang 06:00 p.m. | E. Svitolina vs. D. Yastremska 06:00 p.m. | S. Kenin vs. M. Keys

Rafael Nadal, dos del mundo, avanzó este jueves a la tercera ronda del US Open, luego que su rival abandonara por lesión la competencia, que también dijo adiós a Simone Halep.

El australiano Thanasi Kokkinakis se retiró por una lesión en el hombro, informó la organización dando el pase automático al español, que viene de jugar un primer partido sin complicaciones.

La clasificación de Rafa Nadal, que ahora enfrentará al coreano Hyeon Chung (Q), era dada como un hecho y se confirmó.

La sorpresa fue la derrota de Halep ante Taylor Townsend, que clasificó por Qualy y ganó tras perder el primer set.

El programa del jueves incluía los 22 partidos de individuales que fueron suspendidos el miércoles por lluvia, entre los del chileno Cristian Garín, derrotado por Alex De Miñaur, australiano de ascendencia española y uruguaya; y del boliviano Hugo Dellien, que le sacó un set al ruso Daniil Medvedev, quinto sembrado y ganador del Masters de Cincinnati, antes de quedar eliminado.

Dellien se llevó la tercera manga ante la 'máquina rusa', que sufrió calambres más de la mitad del partido.

Medvedev enfrentará ahora al español Feliciano López, que venció al japonés Yoshihito Nisholaka. Otro que se despidió de Nueva York es el uruguayo Pablo Cuevas, que cayó ante el joven polaco Kamil Majchrzak en una batalla que se extendió a cinco sets.

El argentino Diego Schwartzman se anotó una victoria, al igual que los españoles Pedro Carreño Busta y Pablo Andújar.

La campeona defensora Naomi Osaka superó sin problemas a la polaca Magda Linette y chocará con la quinceañera estadounidense Coco Gauff, 140 del mundo que llegó a los octavos de final de Wimbledon y acaba de eliminar a la húngara Timea Babos.

Entra en cancha también el polémico australiano Nick Kyrgios, a quien la ATP le abrió una investigación por llamar a la organización "corrupta", un comentario del que se retractó.

El pase de Nadal representa el avance del 'Big 3' que conforma con Roger Federer y Djokovic. El tenista suizo tuvo un pequeño inconveniente el miércoles en el arranque, al perder el primer set, pero rápidamente resolvió y venció.

'Nole' la tiene más cuesta arriba. Consiguió el boleto a la tercera ronda al vencer al argentino Juan Ignacio Londero, que le puso resistencia en un juego en el que lo atacó un dolor en su hombro izquierdo que ya venía manifestándose desde hace dos semanas.

Su próximo rival, Denis Kudla, que venció a Dusan Lajovic (27), lo encara el viernes, cuando espera estar recuperado.

