Los sueños están hechos para cumplirse y eso lo sabe muy bien el deportista peruano, Daniel Marcos , quien hará su debut en la Ultimate Fighting Championship (UFC) al pelear contra el brasileño Saimon Oliveira el 21 de enero en Río de Janeiro, Brasil . Nuestro luchador, mejor conocido como ‘Soncora’, cumplió uno de sus objetivos desde pequeño: codearse con los grandes de las artes marciales mixtas (MMA) .

El joven de 29 años consiguió un contrato con la organización de artes marciales mixtas más importante en el mundo, gracias a su victoria sobre el estadounidense Brandon Lewis en el evento Dana White’s Contender Series. Por ello, se convierte en el octavo peruano en la historia del UFC y el segundo en actividad, detrás de Claudio ‘Niño’ Puelles.

El luchador recordó sus pininos en este deporte y reveló a Perú21 algunos hechos icónicos que marcarían el inicio de su carrera.

Daniel creció en el distrito de San Miguel, cerca a las Huacas y al mar del pacífico. Cuando tenía 12 años y debido al ímpetu que le ponía a cada cosa que se proponía, sus amigos del barrio le colocaron la ‘chapa’ que marcaría su identidad y lo seguiría hasta el día de hoy como una firma: ‘Soncora’, que significa corazón cuando lo repites muchas veces.

Ese brío fue clave para conseguir uno de sus máximos sueños, entrar al UFC por todo lo alto. “En cada pelea que tengo le pongo mucho corazón. Soy una persona que tiene mucha hambre de pelea”, revela Soncora.

“A la UFC le gustan los peleadores que también ofrezcan show y yo estoy dispuesto a darlo. Entreno para ser el mejor del mundo”.





CAUTIVADO POR LAS ARTES MARCIALES MIXTAS





El luchador tenía 21 años cuando se animó a buscar un gimnasio, pues él se consideraba muy delgado para su edad. “Yo era flaco, mucho más de lo que soy ahora”, recuerda Daniel.

Pese a que estuvo por un mes haciendo ejercicios, terminó desanimado porque sentía que eso no era para él, además de que tampoco veía resultados. Tras recorrer otros gimnasios, en un intento por cambiar su perspectiva, se topó con un lugar en Pueblo Libre en donde practicaban artes marciales mixtas. Fue entonces que su vida cambió para siempre.

Atraído por la fuerza, la disciplina y la determinación de este deporte, sin pensarlo dos veces, decidió matricularse. “Yo no sabía nada de artes marciales mixtas, pero se me prendió el foco y dije ‘Acá es. Acá quiero entrenar’”, recuerda con nostalgia.

En ese momento, el joven vio a Daniel Vásquez, quien ahora es uno de sus maestros y amigo cercano, preparándose para una pelea en Magdalena. “Siempre me han atraído las peleas. Estando ahí me propusieron que si derribaba a todos me llevaba una proteína, entonces gané. Desde ahí comenzó a gustarme mucho”, dice Daniel con satisfacción.

El día que debutó en el octágono, conoció a Héctor Iberico, quien también es uno de sus maestros y entrenador. Iberico es director de la escuela ‘Los Perros Sarnosos’ de Breña, cuya especialidad es la ‘luta livre’ (’Lucha libre’ en portugués).

El profe vio en Daniel el talento de soportar y dar golpes, por lo que le preguntó si deseaba dedicarse a este deporte. “En ese momento que debuté, me preguntó si quería dedicarme al 100% a esto y llegar a las grandes ligas, le dije que sí”.





TODO POR UN SUEÑO





El joven luchador tenía una vida normal, por así decirlo. Tenía un trabajo estable donde no era golpeado y tampoco noqueaba a sus compañeros. Pero no se sentía pleno, una sensación que sí obtenía en el octágono.

Soncora se dedicó a entrenar día y noche, mientras esperaba la oportunidad con la que muchos peleadores como él sueñan, pero muy pocos consiguen.

Tras participar en varias peleas de campeonatos locales, en los que destacaba por su estilo variado y hambre de victoria, Soncora lograba imponerse en cada combate, mientras su nombre crecía.

Hasta que por fin llegó su momento, al conseguir meterse en el Dana White’s Contender Series, uno de los grandes eventos de este tipo de artes marciales, en el que le aseguró su pase al UFC tras ganarlo invicto.

“Sí, Dana White’s es una competencia dura. Para entrar debes tener tres objetivos; tienes que gustar, ganar y lograr el contrato. Sobre todo el último, hay mucha gente que gana, pero no consigue el contrato. Es mi vida, lo dejé todo por un sueño. Ahora estoy a pocos días de cumplir el primer objetivo, debutar en la UFC”.

“Ahora, la UFC es un nivel de preparación a nivel top. En la UFC no existe peleador malo, todos son buenos, es la liga más importante del mundo. Las diferencias podrían ser que hay personas más fuertes, toleran más los golpes, pero yo estoy dispuesto a terminarlos acá. Esto es mi vida, el futuro que tanto esperé. Nadie va a poder pararme”.





SIN PERDER EL OBJETIVO





Ahora Daniel está enfocado en su próxima pelea y más que motivado, pues considera que ha evolucionado desde su encuentro con Brandon Lewis durante el octavo episodio de la sexta temporada del programa Dana White’s Contender Series.

“No siento presión, siento mucha fortaleza mental y psicológica. Creo mucho en el trabajo duro, seré visitante, pero normal. En la jaula solo seremos él y yo”, dice Daniel con un semblante de seguridad.

“Siento que será una guerra, él estará con su gente, yo con la mía. Sé que voy a llevarme la victoria porque el entrenamiento que tengo es el número uno para mí. He evolucionado demasiado desde mi última pelea”, agrega.

Cabe mencionar que esa determinación está respaldada con las cifras, pues en solo cuatro años como profesional de la lucha, Daniel ha cosechado 13 victorias, siete de ellas por nocaut o nocaut técnico. “El estilo que tengo es variado, yo pertenezco a una escuela de ‘Luta livre’, una combinación de Jiu Jitsu y derribos”.

Pero su estilo favorito es el ‘ground and pound’, que significa derribar a tu oponente y lanzarle golpes. “Me gusta castigar en el piso. Tienes que ser un peleador bien variado”, comenta.





DEBUT EN LA UFC





Daniel tuvo que dejar a su familia en Perú e irse a Florida, Estados Unidos, para seguir preparándose para su próxima pelea, que será en Río de Janeiro y que marcará su debut en la UFC. Todo sueño tiene sus sacrificios, pues entrena desde la mañana hasta la noche, pues para él es un trabajo a tiempo completo.

“Yo entreno todos los días porque lo veo como un trabajo. Si no entreno un día, no como un día. Yo genero dinero trabajando diario, ese es mi estilo de vida. Tal vez un poco complicado porque hay golpes y dolor, pero no pasa nada. Se pone hielo y listo”, confiesa ‘Soncora’.

Su rival, Saimon Oliveira, tiene un récord de 18 triunfos, 11 de ellos por sumisión y cuatro derrotas. El brasileño también ingresó a UFC después de ganar en el ‘Dana White’s Contender Series’, sin embargo, en su debut en la compañía, en enero pasado, perdió por decisión ante el experimentado estadounidense Tom Gravely.

Como Daniel, el brasileño Oliveira también es exponente de la luta livre e integra el equipo Astra Fight Team, de Marcelo Brigadeiro. “Mis entrenadores siempre me dicen ‘es una jaula, tú siempre has peleado en una, vas a entrar y hacer el trabajo que practicas todos los días’”.

Nuestro luchador solo depende de sí mismo, y su confianza en el entrenamiento constante llena de esperanzas a los miles de seguidores peruanos amantes de este deporte de contacto. Si alguien merece más el reconocimiento de los suyos, gracias a su brío y trabajo constante, ese es Daniel ‘Soncora’ Marcos.