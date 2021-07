Dustin Poirier y Conor McGregor, uno de los combates más esperados para los amantes de la UFC, se realiza este sábado 10 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El irlandés ganó por primera vez a su rival en el 2014, pero el estadounidense se cobró su revancha en enero de este año.

El pesaje oficial se realizó este último viernes y, para evitar encontrones, como ocurrió en la conferencia de prensa, el primero en subirse al pesaje fue Dustin Poirier. La balanza marcó las 156 libras. El peso de McGregor fue 156 libras.

La primera pelea entre The Notorious y The Diamond tuvo lugar en UFC 178, el 27 de septiembre de 2014. En el pesaje de aquel año, McGregor dijo que noquearía a su rival y lo hizo en su primer asalto, en pelea por peso pluma.

La revancha de Poirier se dio en enero del 2021 UFC 257 y lo venció por nocaut a Conor McGregor, en una pelea de peso ligero.

McGregor vs. Poirier: Canales de TV para seguir el combate

Perú: Star Action y ESPN 2

Argentina: Star Action y ESPN 2

Colombia: Star Action y ESPN 2

Chile: Star Action y ESPN

Ecuador: Star Action y ESPN 2

México: Star Action y ESPN Deportes

Estados Unidos: ESPN+ y PPV

España: DAZN

Cartelera completa del UFC 267

Primeras Preliminares

Peso medio: Alen Amedovski vs. Hu Yaozong

Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

Peso mosca: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

Preliminares principales

Peso medio: Dricius du Plessis vs. Trevin Giles

Peso Pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

Cartelera estelar

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Peso gallo femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Peso ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Horarios para ver McGregor vs. Poirier

Perú: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (este): 22:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 19:00 horas

España: 04:00 horas del 11 de julio

¿Qué dijo Conor McGregor sobre su combate con Dustin Poirier?

Previo al duelo, Conor McGregor calentó el combate con sus declaraciones. Según dijo, Dustin Pirier “luchará asustado” y será “devorado” por él.

“Cada golpe que he lanzado en este campamento era un tiro mortal, así que eso es todo. Voy a matar a este hombre. Será una matanza, una obra de teatro contra un niño asustado. Luchará asustado como siempre lo hace, como siempre lo hacen contra mí, así que ahora voy a jugar con ese niño, jugar con mi comida y luego simplemente la devoraré”, dijo ‘The Notorious’ en su canal The MacLife.

¿Qué dijo Dustin Pirier sobre su combate con Conor McGregor?

Sobre las amenazas de McGregor, Dustin Poirier dijo que el irlandés “no es el tipo que solía ser” y que está preparado para la pelea.

“Para mí, viento en popa. Me sentí como si hubiera visto a un tipo que no está seguro de sí mismo, asustado, tratando de exagerarse. Me sentí bien … Sabía que iba a actuar como un loco, pero verlo en persona, me hizo sentir bien porque es ese pequeño. No ese chico que solía ser, siento, o a través de mis ojos, de todos modos”