UFC 228 EN VIVO ONLINE Woodley vs. Till desde Dallas en FOX Sports FOX Action

UFC 228 será el sábado 8 de septiembre en el American Airlines Center en Dallas. El evento de artes marciales mixtas iniciará a las 17:00 horas (primeras preliminares), luego a las 19:00 horas (preliminares) y el Main Card desde las 21:00 horas en todo el territorio peruano.

Los primeros combates serán transmitidos para toda Latinoamérica por la señal de FOX Sports. Mientras que las luchas más importantes de la cartelera, que incluye el evento estelar entre Tyron Woodley y Darren Till por FOX Action.

El UFC 228 se presentaba como la oportunidad para que Valentina Shevchenko pelee por el campeonato femenino peso mosca. Sin embargo, Nicco Montaño, la campeona, fue traslada a una clínica por problemas de salud.

A través de un comunicado, la organización informó que el combate por aquel cinturón fue cancelado para cuidar la salud de la actual campeona. Mientras tanto, la 'Bala' expresó en redes sociales su molestia por lo ocurrido con su rival.

Por otro lado, el estelar de la noche tendrá la pelea por el campeonato peso wélter. El campeón Tyron Woodley hará su cuarta defensa titular frente al Darren Till, quien cumplió con el pesaje para confirmar el evento.

Cartelera principal del UFC 228



(C) Tyron Woodley vs. Darren Till – por el título de peso wélter

Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

Brandon Davis vs. Zabit Magomedsharipov

John Dodson vs. Jimmie Rivera

Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

Geoff Neal vs. Frank Camacho

Charles Byrd vs. Darren Stewart



Primeras Preliminares



Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez