Tour de Francia 2019 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE ver gratis ESPN 3 Etapa 18

La hora de la verdad del Tour de Francia 2019 ha llegado, con los Alpes como testigo y juez. Alaphilippe llega con el maillot amarillo con un grupo de 5 rivales en 2 minutos y Mikel Landa con el impulso de los Pirineos a 4.54 minutos dispuesto a remontar.

Se van a encadenar tres etapas de alta montaña, con sendos finales en alto el viernes y sábado. Para empezar este jueves habrá tres "dosmiles" para vivir batallas por todo lo alto, allá donde la naturaleza raciona el oxígeno.

El Col de Vars (1ª,9,3 Km al 7,5%), el Izoard (Especial, 14,1 Km al 7,3) y el Galibier (Especial, 23 Km al 5,1%) constituyen el primer examen para los candidatos a la gloria. Desde la última cima restarán 20 kilómetros a la meta de Valloire que también pueden ser determinantes.

Alaphilippe no se arruga. Trataré de defender con uñas y dientes el maillot amarillo. Se declara "listo" para que le "golpeen", pero ante una posible despedida de la prenda dorada aclara que ya ha vivido "momentos increíbles".

Llegan días para escaladores, pero estos no han dominado en los Pirineos. Solo Thibaut Pinot ha demostrado en el Tourmalet y Prat D'Álbis estar un punto por encima de sus rivales, por eso en las apuestas figura en lugar preferente, y con razones para ello.

A 1.50 minutos de Alaphilippe y a solo 15 segundos de Geraint Thomas, que es segundo, el ídolo actual de la afición francesa podría ser el favorito número uno si vuelve a mostrar el nivel de Pirineos, el único que mostró vocación ofensiva y que fue capaz de soltar a sus rivales.

El Ineos contará con las bazas de Geraint Thomas y Egan Bernal. El primero con la esperanza de encontrar mejores sensaciones en el tramo final del Tour, hasta el momento con claros y sombras. El colombiano, en su terreno y en altitudes superiores a los 2.000 metros tendrá escenarios para demostrar su capacidad.

De puntillas se presentan el holandés Steven Kruijswijk y el alemán Emanuel Buchmann, tercero y sexto. Ambos una incógnita en escenario de alta montaña.

Tour de Francia 2019: horarios de la Etapa 18

Perú 4:25 a.m.

Ecuador 4:25 a.m.

Colombia 4:25 a.m.

México 4:25 a.m.

Bolivia 5:25 a.m.

Paraguay 5:25 a.m.

Chile 5:25 a.m.

Venezuela 5:25 a.m.

Argentina 6:25 a.m.

Uruguay 6:25 a.m.

Brasil 6:25 a.m.

España 11:25 a.m.



