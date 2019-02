Tom Brady: biografía, carrera, Super Bowls y todos los récords del quarterback de los Patriots

New England Patriots enfrentará a Los Angeles Rams en el evento más importante del fútbol americano: Super Bowl. Esta edición 53 tendrá como estelar al Quarterback (QB) Tom Brady , considera el mejor de los tiempos en la NFL (National Football League) o como se le conoce en Estado Unidos “The G.O.A.T” (Greatest Of All Time - El mejor de todos los tiempos).

Brady posee los récords más grandes de la NFL y está por jugar su noveno Super Bowl. El jugador podría obtener su sexto anillo de campeonato, pero su llegada a los New England Patriots no fue por la puerta grande y el éxito que hoy tiene se lo debe gracias a su trabajo y dedicación en cada uno de los entrenamientos. Conoce un poco de la vida del quarterback con más touchdowns en la NFL.

HISTORIA DE TOM BRADY

Thomas Edward Patrick Brady nació en San Mateo, California, Estados Unidos, 3 de agosto de 1977. En los años 80 solía asistir a los partidos de los San Francisco 49ers, donde se volvió fanático del quarterback Joe Montana. En más de una ocasión Brady mencionó que Montana fue su inspiración y uno de sus ídolos.

En sus primeros años de universitario, Brady fue reclutado por el equipo Montreal Express de las ligas menores de baseball; sin embargo, siempre tenía en la cabeza cumplir su sueño de pequeño: ser un jugador de la NFL. Es por ello que decide ingresas a la Universidad de Michigan en busca de una oportunidad.

Tom Brady acudió a la Universidad de Michigan entre 1996 y 1999. En ese periodo jugó solo 29 partidos y nunca superó las 2 mil 500 yardas en alguna temporada. En 2000 fue declarado elegible para la NFL, pero con un reporte poco favorable, pues los especialistas lo describían como un jugador con “poca movilidad, de pobre complexión atlética y brazo débil e incapaz de lanzar grandes distancias”, entre otras cosas negativas.

Tom Brady y su madre. (Foto: Instagram/Tom Brady)

En el Draft (evento en el que lo clubes seleccionan a los mejores jugadores de las universidades) del año 2000 fue elegido por Robert Kraft y Bill Belichick en el puesto 199; es decir, 198 jugadores fueron elegidos antes que él. Pese a que en el día de la prueba hizo 5.28 segundos en la carrera de 40 yardas (considerada la peor marca entre todos los QB activos actualmente en la NFL) y 7.20 segundos en la prueba de habilidad para librar tres conos.

Fue suplente en su primer año con los patriotas de Nueva Inglaterra. En los entrenamientos no convencía a los entrenadores ofensivos, pero la paciencia fue su virtud. Empezó la temporada lejos de la titularidad, pero empezó a escalar posiciones en la Depth chart, empezando desde la cuarta posición de quarterback, detrás del titular Drew Bledsoe, y los suplentes John Friesz y Michael Bishop, alcanzando al final del año la segunda posición.

La siguiente temporada Tom Brady fue promovido a quarterback titular, después de que Drew Bledsoe sufriese una hemorragia interna al ser placado por uno de los linebacker de los New York Jets, durante el encuentro de la segunda semana.

Los Pats llegaron esa temporada al Super Bowl y se enfrentaron a los Rams, Tom Brady lograría ese año su primera gran victoria como titular. Allí empezaría a cambiar su historia, la de los New England Patriots y la de National Football League.

FICHA DE TOM BRADY

Nombre: Thomas Edward Patrick Brady

Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1977 (41 años)

Lugar de Nacimiento: San Mateo, California

Universidad: Michigan

Draft: 2000 (199)

Altura: 1.93 metros

Peso: 102 kg

Equipo: New England Patriots

Posición: Quarterback

Número: 12

Títulos: 5

MVP: 2 (2007 y 2010)

MVP del SB: 4

Marca histórica: 196-55

Marca Playoffs: 27-9

TOM BRADY Y GISELE BÜNDCHEN

La vida amorosa de Tom Brady también es seguida por los fanáticos. El quarterback de los Patriots mantiene una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen desde el 2006, con quien tiene dos hijos bautizados con el nombre de Benjamin Bündchen y Vivian Lake Brady. Antes de iniciar su romance con la carioca, el jugador tuvo un hijo con la actriz Bridget Moynahan, a quien llamó John Edward Thomas Moynahan.

FOTOS DE INSTAGRAM DE TOM BRADY

Brady acumula marcas personales de todo tipo, especialmente en Playoffs y en Super Bowl. (Foto: Instagram/Tom Brady)

El mariscal de campo de los New England Patriots de 41 años ha ganado cinco veces el Super Bowl. (Foto: Instagram/Tom Brady)

Brady posee los récords más grandes de la NFL y está por jugar su noveno Super Bowl. (Foto: Instagram/Tom Brady)

El quarterback de los Patriots mantiene una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen. (Foto: Instagram/Tom Brady)

Brady tiene un valor de casi $ 200 millones. (Foto: Instagram/Patriots)

NET WORTH DE TOM BRADY

El mariscal de campo de los New England Patriots de 41 años ha ganado cinco veces el Super Bowl y es el mejor QB de todos los tiempos. Pero ¿cuánto dinero tiene? El GOAT de la NFL tiene un patrimonio neto estimado de $ 180 millones.

Brady tiene un valor de casi $ 200 millones. Pese a que se le está pagando generosamente incluso a medida que envejece, los especialistas señalan que debería valer aún más. Sobre todo, porque se sabe el QB ha recortado su sueldo para ayudar a Bill Belichick y los esfuerzos de los Patriots en la creación de equipos.

Jenny Chang, de Business Insider, estimó que Brady ha dejado unos $ 60 millones en la mesa durante su destacada carrera como el estándar de la industria en la mayor posición en todos los deportes.

El GOAT de la NFL tiene un patrimonio neto estimado de $ 180 millones. (Foto: Instagram/Tom Brady)

RÉCORDS Y ESTADÍSTICAS DE TOM BRADY

Brady acumula marcas personales de todo tipo, especialmente en Playoffs y en Super Bowl.

Victorias en la temporada regular por parte de un QB titular (207)

La mayoría de los pases, la temporada regular y los playoffs (81,431)

La mayoría de pases de touchdown, postemporada incluidos: 590

La mayoría de los touchdowns lanzados a diferentes receptores (71)

Títulos de división (16)

Partidos de playoffs iniciados (39)

Playoff ganados (29)

Pases de touchdown de playoff (73)

Playoff pasando yardas (10,917)

Apariciones en el Super Bowl (9)

Victorias en el Super Bowl (5)

MVP del Super Bowl (4)

Pases de touchdown del Super Bowl (18)

Super Bowl pasando yardas (2,576)

Puedes ver toda la estadística de Tom Brady AQUÍ.

REDES SOCIALES DE TOM BRADY

Instagram: @tombrady

Facebook: @tombrady