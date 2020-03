Una maldición. A eso atribuyó el viceprimer ministro de Japón Taro Aso a lo que sucede con los Juegos Olímpicos que podrían postergarse a causa de la pandemia del coronavirus. El político del paíse asiático recordó las anteriores veces que unos juegos no se realizaron, coincidentemente, cada 40 años.

Este jueves 19 de marzo, durante el parlamento japonés, el viceministro Taro Aso señaló que los Juegos Olímpicos “están malditos”, según informó el portal español Marca.

Aso recordó que los Juegos Olímpicos de Invierno de 1940, con sede también en Japón no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial y en 1980 “se quedaron a la mitad debido al boicot de los países occidentales. Ahora se cumplen otros 40 años”, señaló.

La expansión del COVID-189, a estas alturas del año, ya tiene divididos a los organizadores y el Comité Olímpico Internacional. Este último inisite en la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sin embargo en el país anfitrión hay una posición distinta.

Kaori Yamaguchi, miembro del Comité Olímpico Japónes y medallista olímpico en 1988, aseguró que “Los Juegos no se pueden disputar en unas condiciones en las que el mundo no pueda disfrutarlos”, y recordó que “muchos deportistas ya no se pueden preparar adecuadamente”.

Llama Olímpica llegará a Tokio

Por otro lado, este jueves se informó que la llama olímpica que fue encendida hace una semana en Grecia, en una ceremonia realizada a estadio completamente vacío, tiene prevista llegar a la capital japonesa como estaba previsto y en medio de la pandemia por el coronavirus.