Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos 2019 EN VIVO desde el Lawn Tennis con Ysabelino Apaza

Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde el Lawn Tennis a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN. No te pierdas la presencia de la selección peruana de Tenis en silla de ruedas participando en este para deporte.

Tres peruanos, de los cuatro que iniciaron su participación en tenis para sillas de ruedas, estarán en el segundo día de competencia buscando el acercarse a las instancias decisivas para luchar por una medalla. Este domingo Ysabelino Apaza, Jesús Mayhua y María Castillo jugará en la segunda ronda en la categoría individual en la cancha de arcilla.

Tenis en silla de ruedas en Parapanamericanos Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 11:00 a.m. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 11:00 a.m. |

Ecuador 11:00 a.m. |

Colombia 11:00 a.m. |

Bolivia 12:00 p.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Venezuela 12:00 p.m. |

Brasil 1:00 p.m. |

Argentina 1:00 p.m. |

Uruguay 1:00 p.m. |

España 6:00 p.m. |

Coincidentemente los tres para deportistas peruanos que siguen en competencia tendrán duros rivales en la siguiente etapa porque se enfrentarán a preclasificados a esta instancia que llegan descansados.

Ysabelino Apaza, quien en primera ronda venció 2-0 a Erik Deras, abre la jornada enfrentando al chileno Alexander Cataldo, actual número 22 del ranking de la ITF de tenistas en silla de ruedas, mientras que Jesús Mayhua se las verá contra el costarricense José Gil, 55 en el ranking ITF.

En la rama femenina, la peruana María castillo, quien dejó en el camino a Sofía Fuentes (CHI), tendrá un duro reto cuando enfrente a Dana Mathewson, actual número 1 de los estados Unidos y ubicada en el puesto 15 de la ITF.

Tenis en silla de ruedas en Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de competencias de este domingo 25 de agosto



Hora: desde las 11:00 a.m.



Individual masculino - segunda ronda

(CHI) Alexander Cataldo vs. (PER) Ysabelino Apaza

(CRC) José Gil vs. (PER) Jesús Mayhua



Individual femenino - cuartos de final

(USA) Dana Mathewson vs. (PER) María Castillo

Tenis en silla de ruedas en Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas para este domingo 25 de agosto



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

