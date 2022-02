Su respuesta es contundente. Novak Djokovic confirmó que prefiere dejar de ganar trofeos en el mundo del tenis, como Wimbledom o Roland Garros, a ser obligado a vacunarse contra el coronavirus (COVID-19), así lo señaló en una entrevista brindada a la BBC.

“Mantengo mi mente abierta, porque a nivel colectivo debemos buscar una solución. Nadie quiere estar en esta situación. Este es un deporte global, que cada semana juega en un país. Sé las consecuencias de mi decisión y las entiendo”, declaró el tenista serbio.

“Sé que mi decisión me iba a dejar fuera de Australia y estaba dispuesto a asumirlo. Sé que si no me vacuno no podré entrar en muchos de los países donde se juegan los torneos. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, aseguró ‘Nole’ sobre perderse el Torneo de Wimbledon o el Roland Garros.

Cabe destacar que, el número uno del mundo se perdió el Open de Australia tras ser deportivo, debido a que no contaba con las vacunas que exigía el país organizador. “Nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que metes en tu cuerpo”, aseguró el serbio ganador de 20 Grand Slam.

Djokovic mantiene su posición firme y espera que, con el tiempo, los requerimientos de vacunación en algunos torneos vayan modificándose para “poder seguir jugando por muchos más años”.

Sin embargo, de no poder jugar, el deportista seguirá priorizando su ideología: “El principio de decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título u otra cosa. Trato de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como pueda”.

“Como deportista de élite, siempre he tomado especial cuidado de lo que meto en mi cuerpo como suplementos, comida, incluso el agua que tomo. Y por eso, he decidido no vacunarme contra el Covid”, sentenció Djokovic.