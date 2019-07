Esquí Acuático en Lima 2019 EN VIVO con Alejandra De Osma desde la Laguna Bujama en los Juegos Panamericanos

Esquí Acuático en Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE con Alejandra De Osma como candidata a medalla. la competencia arrancará en su primer día este sábado 27 de julio desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en aguas abiertas de la Laguna Bujama y con transmisión de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN. No te pierdas la participación de los esquiadores peruanos que tienen grandes chances de ganar medallas.

Con los hermanos De Osma, Alejandra y Rafael como principales cartas a medalla del esquí acuático en estos Juegos panamericanos, se dará inicio al primer día de competencias en las modalidades Slalom y Wakeboard en las ramas masculino y femenino. Sigue el desempeño de la selección bicolor de esta disciplina.

Esquí Acuático en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento



Perú 10:00 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

Alejandra De Osma, ganadora de varias medallas en los Juegos Sudamericanos 2018, es la principal representante del Perú en la modalidad Slalom. Y esta vez, en calidad de local, espera colgarse la ansiada presea en su cuello.

"He estado practicando en Estados Unidos. He participado en el mundial de Canadá hace tres semanas y he venido directo para seguir entrenando. Estaré compitiendo con chicas que tienen récords mundiales en diferentes categorías. El solo hecho de poder participar con estas deportistas, que están a un nivel mundial, es increíble", dijo De Osma al News Service Lima 2019.

"El hecho de que estos Juegos Panamericanos se hagan en el Perú significa mucho para nosotros como deportistas. Después del triunfo de Natalia Cuglieva en los pasados Panamericanos de Toronto, las demás competidoras estarán más atentas a lo que hacemos. Hemos resaltado y debemos seguir haciéndolo. Nuestra meta es obtener medallas", agregó.

Mientras que Rafael De Osma señaló que "Todos (los esquiadores peruanos) estamos apuntando al podio. Si hacemos lo que hemos estado haciendo en los entrenamientos, los resultados se van a dar".

"Voy a participar en slalom, figuras, salto, así como en el overall, que es el último día de competencia", agregó en declaraciones al News Service Lima 2019.

Esquí Acuático en Lima 2019 | Precio de las entradas para este sábado 27



- Ingreso libre

Esquí Acuático en Lima 2019 | Mapa del evento de este sábado 27