Daniella Rosas: "He estado soñando con ganar desde que supe que iba a estar en los Panamericanos" [VIDEO]

¡Talentazo! La joven Daniella Rosas , de 17 años, logró la medalla de oro en Surf Open en los Juegos Panamericanos Lima 2019, siendo esta presea la sexta de oro que se suma al medallero de nuestros deportistas.

Con una excelente actuación en el Complejo Deportivo Punta Rocas, Daniella se ganó a pulso los aplausos del público asistente y las felicitaciones de los deportistas reconocidos, luego de vencer a la ecuatoriana Dominic Barona.

" Me he sentido súper fuerte, con muchas ganas, en mi cancha. No dejé que nadie me la bajara, el público es espectacular, se siente cada vibra, estoy súper feliz", declaró la deportista al culminar su presentación y coronarse como campeona.

" He estado soñando esto desde que supe que iban a estar los Panamericanos, me siento bien, no te puedo explicar lo que siento ahorita, es tener a tu público, a tu familia apoyándote", agregó.

Además, Rosas dedicó el triunfo para su madre, por el apoyo constante a lo largo de su carrera como surfista. "Para mi mamá, mis tías, mi familia que siempre me apoyó, ellos siempre me apoyan. Me he esforzado un montón, me he preparado un montón", destacó.

A su turno, la reconocida surfista Sofía Mulanovich felicitó a la joven deportista por su gran actuación y la madurez con que se desenvolvió sobre las olas. "Gracias Sofi, te pasaste. Ha sido súper difícil, sabía que iba a hacer un hit increíble y tenía que terminar bien mi ola, me siento súper feliz. Gracias por toda la ayuda", respondió Daniella.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: