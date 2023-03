Si hablamos de lucha, logros y títulos, sin duda, Sofía Mulanovich es un claro ejemplo de todo eso y mucho más. La primera peruana y latinoamericana campeona del mundo en surf vio su futuro en el reflejo de las olas que se formaban en las playas de Punta Hermosa cuando aún era una niña y, hoy, con tres Mundiales encima, es la inspiración de las nuevas generaciones de deportistas.

“Cuando decidí dedicarme al surf, fue una decisión que realmente me salió del corazón, porque yo sabía que lo que más me gustaba hacer era surfear, pero definitivamente esa no fue una decisión fácil; ya que, en ese momento, habían muy pocas mujeres que lo hacían en el Perú”, relató la top 5 mundial por diez años consecutivos.





La pequeña ‘Sofi’ se convirtió en profesional





Mientras ‘Sofi’ era apenas una niña, no habían modelos a seguir en su disciplina. El surf no era más que un pasatiempo, porque “el profesionalismo no existía, no podías vivir del deporte. Es por eso que mi decisión fue arriesgada y sabía que tenía que empezar mi carrera en el exterior”, recordó.

Para nuestra tricampeona del mundo, el paso de amateur a profesional ocurrió a sus cortos 16 años, cuando “me di cuenta que podía vivir del deporte y ser profesional, porque me empezaron a llamar las compañías de surf del extranjero para apoyarme y auspiciarme. En ese momento, fue cuando empecé a competir y a viajar mucho más”.

Sofía Mulanovich





Sofía Mulanovich, campeona del mundo





Sin embargo, el premio mayor llegaría en 2004 con el doble título Mundial, el de la World Surf League y el de la International Surf Asociation. “Mi vida cambió mucho después de ser campeona mundial, y no sólo la mía, porque sentí que el deporte creció en Latinoamérica y en el Perú a raíz de eso, lo que creó más oportunidades para todos, en especial para las siguientes generaciones”.

“Pienso seguir surfeando hasta que ya no pueda hacerlo. Para mí, el surfing es mucho más que un deporte, es un estilo de vida maravilloso. Voy a seguir compitiendo en eventos que me llamen la atención y los cuales beneficien a mi estilo. Trato de no proyectarme mucho al futuro y, por ahora, estoy contenta pasando tiempo con mi familia, creando contenido para mis redes sociales y compitiendo cuando me provoca”, sentenció.

Así ocurrió: En 2004 Sofía Mulanovich es campeona mundial





Sofía y el mensaje para todas las mujeres en su día





Finalmente y aprovechando la fecha conmemorativa del 8 de marzo, Día de la Mujer, Sofía Mulanovich dijo que a “las mujeres deportistas espero poder dejarles un ejemplo de mujer luchadora y positiva. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí en todo sentido y, espero, ellas también luchen por sus objetivos y den lo mejor de sí en cada momento”.





