Roger Federer vs. Kohlschreiber EN VIVO por el Torneo ATP de Dubái vía ESPN

Roger Federer vs. Kohlschreiber EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Roger Federer vs. Kohlschreiber este lunes 25 de febrero, en la cancha central, por la primera ronda del Torneo ATP 500 de Dubái, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN transmite este duelo para Latinoamérica. También podrás seguir el partido en esta página y a través de Tennis TV.

El suizo Roger Federer vuelve al ruedo en el circuito profesional, tras la derrota en los octavos de final del Open de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas, el mes pasado.

Su 'Majestad', considerado el mejor tenista de la historia, busca su histórico título 100 ATP y el octavo en Dubái, luego de imponerse a Novak Djokovic en la final de 2015.

Roger Federer y el alemán Philipp Kohlschreiber se han enfrentado en 13 ocasiones y todas fueron victorias para el suizo, el último en el ATP de Rotterdam, Holanda.

Si el de Basilea vence a Kohlschreiber, podría enfrentarse en la siguiente ronda al español Fernando Verdasco, quien chocará contra el italiano Thomas Fabbiano.

Roger Federer vs. Kohlschreiber - horarios en el mundo

09:00 horas en México

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

13:00 horas en Brasil

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:00 horas en Catar y Arabia Saudita

23:00 horas en China

00:00 horas del martes en Japón y Corea del Sur