Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO por la final del Roland Garros vía ESPN

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Rafael Nadal vs. Dominic Thiem este domingo 09 de junio, por la final del Roland Garros, en el court Philippe Chatrier, desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Este duelo de tenis será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN para Latinoamérica. En España vía Eurosport. También vía streaming por Tennis Channel y Fubo.tv.

Rafael Nadal y Dominic Thiem se ven las caras este domingo en el court principal por el título del Roland Garros, segundo Gran Slam de la temporada. Sigue el punto a punto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este partido de tenis.

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem - horarios en el mundo

07:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:30 horas en Venezuela, Bolivia

09:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

El austríaco Dominic Thiem, número cuatro del ránking ATP y subcampeón del torneo el año pasado, sorprendió al número uno mundial serbio Novak Djokovic, al que derrotó este sábado en semifinales de Roland Garros en una batalla de cinco sets, por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5.



Thiem será por lo tanto, por segundo año consecutivo en París, el rival del domingo de Rafa Nadal, que se había clasificado el viernes a la final con un triunfo tranquilo, por 6-3, 6-4 y 6-2, sobre el suizo Roger Federer.

"Cada vez que alguien se clasifica aquí para la final tiene como rival a Rafa", bromeó Thiem en su mensaje en la pista instantes después de su victoria.



"El año pasado tuve una gran experiencia jugando la final aquí. Espero poder hacerlo mejor este año", deseó.



En esa final de Roland Garros 2018, Rafael Nadal fue claramente superior a Dominic Thiem, al que derrotó en tres sets (6-4, 6-3, 6-2).

Sin embargo, la última vez que se enfrentaron, el austriaco venció en semifinales al español por un doble 6-4, en el ATP de Barcelona, sobre arcilla. En el 'head to head', Nadal lleva 8 victorias contra 4 de Thiem.

