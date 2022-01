Rafael Nada clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia tras vencer al ruso Karen Khachanov (30º) en un dramático partido en cuatro sets (6-3, 6-2, 3-6, 6-1). Tras el cotejo, el tenista español expresó su emocionó por pasar a esta fase de la competencia.

“Hace un mes y medio no hubiera soñado con estar en esta situación, pero más allá de por estar en la segunda semana, por la sensación general. Intentaré estar recuperado al 100 % para el próximo partido, pero creo que el nivel de hoy ha sido alto y si lo seguimos manteniendo, veremos qué puede suceder”, señaló en declaraciones para la prensa.

El deportista recordó que vivió situaciones muy complicadas, sin embargo, pudo recuperarse. “Pasé por momentos muy duros en el último año y medio pero noches como estas son todo para mí, me llenan de energía para seguir peleando cada día”, expresó.

“Todo el esfuerzo que pusimos junto a mi equipo y mi familia para volver a donde estaba empieza a tener sentido. Estoy muy feliz, gracias a todos por hacerlo tan especial”, expresó el tenista de 35 años.

Rafael Nadal se lamenta por su lesión crónica

Hace algunos días, Rafael Nadal se lamentó la enfermedad crónica y degenerativa, Müller-Weiss, la cual le impide estar en su mejor estado físico. Así lo expresó tras su triunfo ante Yannick Hanfmann.

“Con el escafoides (hueso del pie) partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida”, explicó en rueda de prensa luego de su enfrentamiento.

El deportista de 35 años espera que su lesión no se le complique en el futuro y pueda seguir disputando más competencias. “Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando”, mencionó.

“Con lo que tengo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí que confío en que de manera continuada me deje desarrollar mi actividad profesional”, añadió.