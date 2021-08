Pilar Jauregui y Rodrigo Santillan son parte de los 11 deportistas nacionales que representarán al Perú en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que se llevarán a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre. Los atletas, Pilar y Rodrigo, son representantes de la modalidad de parabádminton y paranatación respectivamente, y ambos forman parte del TEAM UNACEM, desde el año 2019.

De cara a su participación en este importante evento deportivo, Pilar y Rodrigo se despidieron en una conferencia de prensa organizada por UNACEM, empresa cementera que viene apoyando sus carreras, con el fin de mejorar su desempeño deportivo y logren su objetivo de dejar en alto el nombre del país.

“Llegar a Tokio, ha significado mucho para mi. Después de todo el esfuerzo y dedicación, haber calificado es una gran alegría, sin embargo, sin el apoyo de mi familia, de los peruanos y de UNACEM, no hubiera sido igual. Siempre me han alentado y han depositado su confianza en mí. Desde hace semanas vengo entrenando para las competencias, ejercitando varias horas al día en condiciones parecidas a las que me encontraré allá. Me siento preparada y motivada para ir en busca de una medalla y representar a mi país.”, comentó Pilar en el evento virtual.

Por su parte, Rodrigo aseguró que va a Tokio en busca de un gran resultado. “Ser embajador del TEAM UNACEM, ha permitido que mi historia de lucha y perseverancia sea ejemplo para los niños y jóvenes peruanos, y también me ha permitido lograr resultados positivos para mi carrera y el país. En Tokio 2020, deseo dejar en alto el nombre de Perú y más aún que mi familia me vea triunfar”, señaló el deportista.

Por su parte, Gabriel Barrio, subgerente de Marketing de UNACEM, comentó que “El TEAM UNACEM está compuesto por atletas caracterizados por su compromiso, responsabilidad, y ética, a quienes buscamos aportar en sus logros personales y profesionales. Le deseamos todos los triunfos a Pilar y Rodrigo y vale recordar que nos sentimos halagados de que, junto a otros deportistas, formen parte del TEAM UNACEM.”

Cabe recordar que Pilar Jauregui fue reconocida por el Comité Paralímpico de las Américas como la mejor paradeportista en 2018 y logró el oro en los juegos Panamericanos 2019. En el caso de Rodrigo Santillan, consiguió la medalla de bronce y quedó entre los 10 mejores en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de 2019.

