Pilar acaba de llegar al país de su viaje a España tras conseguir 3 de las 8 medallas que se llevó la selección peruana de bádminton en el Spanish Para Bádminton International Vitoria 2023. Una vez más, la atleta fue determinante en el combinado patrio, ya que jugó y también hizo de entrenadora para sus compañeros. “La experiencia nos permite ayudar a los demás”, nos dice. Sin embargo, parece que todos los logros que obtiene no son suficientes para un país que se resiste a mirar más allá del fútbol.

El 2019 fue muy importante para Jáuregui más allá de lo deportivo. Los Juegos Panamericanos de Lima desarrollaron amplia infraestructura deportiva en la capital, pero el valor social de la competición trasciende de las canchas. “La empatía nos permite crecer como país, y eso para mí es más valioso que cualquier otra cosa. Es más importante que mi medalla de oro”, dice. Deportes como el parabádminton, fútbol para personas con baja visión, paratiro y parataekwondo permitieron que la sociedad amplíen un poco su panorama sobre las disciplinas que tienen potencial en el Perú, aunque eso no duró mucho.

“Me he sentido invisible. Siento que no respetaron mis derechos en muchas veces, así como mi espacio. El deporte nos ha hecho un poco más visibles, mostró que por el hecho de tener una discapacidad no es que no tengamos los mismos derechos que los demás. Por eso estoy agradecida con el para deporte nacional.”, acota Pilar.

Como mujer que posee características de diversidad funcional, al baluarte del parabádminton peruano le fue sumamente complejo integrarse al deporte en este país. Jáuregui tuvo que dejar el basquetbol y el tenis porque no le dieron la oportunidad de demostrar su talento. De hecho, para poder competir a nivel competitivo tuvo que pasarse al equipo masculino de básquet porque había muy pocas mujeres en la selección de dicho deporte.

“Hasta el momento siguen esas limitaciones. En el bádminton fue lo contrario, pues yo era la única mujer que competía contra varones, y solía perder por cuestiones de velocidad y fuerza. Ahora soy la que le gana a los chicos. Esto fue gracias a la Federación que no hizo exclusión alguna. Me gusta jugar en mixtos porque así aprendí a jugar mejor, pero hacer paradeporte en el Perú es muy complicado”, comenta Pilar.

No obstante, cuando la deportista viaja a representar al Perú se olvida de todo el contexto de olvido y desatención en el que convive. Ella intenta dar lo mejor de sí misma y ganar para seguir regalándole logros a su patria.

Gracias a las medallas de Pilar, Giulana Poveda y los otros miembros del equipo nacional de bádminton, la disciplina es cada vez más conocida en el país. En ese sentido, la federación de bádminton y parabádminton implementaron un circuito nacional para fomentar la competencia a nivel local. Una ventaja es que ambas modalidades practican y juegan en las mismas canchas.

Solo la descentralización permite la masificación y, por ende, el avance en el nivel de competencia del Deporte en general. Tingo María, Tacna y Ayacucho tienen clubes de parabádminton para darle mayores oportunidades a los deportistas a nivel regional. La disciplina no requiere de infraestructura compleja y al ser un deporte individual resulta más atractivo.

Pilar Jáuregui fue elegida la mejor paratleta del año en el 2022, en el mismo año que fue campeona del mundo. Sin embargo, las diferencias son marcadas. Los paratletas regresaron con medallas de Panamericanos y Mundial pero no recibieron ningún tipo de reconocimiento. “Nos quedamos con la sensación de que no importa lo que hagamos, seguimos siendo invisibles.”, reflexiona la deportista.

Las selecciones de parabádminton viajan con equipos completos, con médicos y entrenadores que permiten trabajar con el equipo en general. La selección peruana viajó sin médico a España y así ganó 8 medallas; sin embargo, varios de los deportistas regresaron con lesiones leves debido al desgaste de competencia.

Pero la competencia debe continuar. Pilar tiene planteado quedar en el podio en Santiago 2023, así como en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa es la ‘espinita’ con la que ella se queda hasta ahora, pero está entrenando más duro que nunca para conseguir este objetivo.

“No nos limitemos. Demostremos de lo que estamos hechos. Yo, siendo mujer y estando desde una silla de ruedas tengo toda la fuerza y voluntad para hacer lo que me planteo. Todos pasamos por momentos difíciles, pero son eso solamente, no debemos perder la fe en uno mismo. A seguir para adelante siempre.”





