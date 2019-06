‘Piccolo’ Clemente se coronó en el campeonato mundial de longboard en Francia

‘Piccolo’ Clemente , una de las principales cartas de Perú en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019, se ha coronado campeón mundial en el ISA World Championship Longboard de Francia.

“El título ISA era el último título por ganar a nivel de eventos internacionales de surf. Ahora a pelear por la primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019”, aseguró el peruano después de ganar la competencia.



‘Piccolo’ Clemente tuvo una labor complicada en la gran final, pues se enfrentó a los hermanos Antoine (segundo) y Edouard (tercero) Delpero, dos créditos franceses y favoritos para quedarse con el campeonato.

“Estoy demasiado emocionado, no puedo expresar toda la felicidad que tengo. Es un campeonato que siempre he querido ganar, ni siquiera sabría decir cuántas veces he participado en eventos ISA. Siempre soñé con ganar esto”, añadió.

Por otro lado, el equipo peruano obtuvo el subcampeonato mundial de longboard. Lucas Garrido Lecca, María Fernanda Reyes y Ana Camila Gaspar son los miembros de la escuadra dirigida por Renato Quezada.

