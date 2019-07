Perú vs. Polonia EN VIVO por el Campeonato Mundial Sub 20 de Vóley México 2019 vía TV4 Guanajuato

Perú vs. Polonia EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE juegan este domingo 13 de julio por la última fecha del Grupo B del Campeonato Mundial Sub 20 de Vóley México 2019 y puedes seguirlo por TV4 Guanajuato. No te pierdas ningún detalle e incidencia de este partidazo entre la sorprendente escuadra sudamericana y uno de los favoritos al título.

Tras dar la sorpresa en la primera fecha del Campeonato Mundial de Vóley al derrotar a China (3-2), la selección peruana sub 20 venció a Egipto por un contundente 3-0 y ha sumado 5 puntos en la tabla de posiciones que lo ponen a tiro de ganar el grupo y de meterse al cuadrangular que luchará por el título.

Y ahora será el turno de Polonia, selección que tuvo un triunfo sencillo en la primera jornada al vencer 3-0 a Egipto y que en la segunda fecha disputada este sábado tuvo un importante desgaste cuando enfrentó a China, campeón defensor del título. esto podría ser una ventaja para las de Natalia Málaga que pueden llegar algo más descansadas al encuentro decisivo.

En el último partido ante Egipto, la jugadora de la selección peruana que brilló con luz propia fue Flavia Montes al anotarse 11 puntos en el partido. Mientras que la jugadora a cuidarse de Polonia es la centro atacante Julia Orzol, máxima anotadora en el encuentro contra inaugural.

Recordemos que la siguiente fase del Campeonato Mundial de Vóley se dividirá en dos grupos de cuatro selecciones (conformados por los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos) que irán por el título y otros dos grupos (conformados por los dos últimos de cada uno de los cuatro grupos) que pelearán por ubicarse entre el puesto 9 y 16.

Y la bicolor de Natalia Málaga luchará por meterse entre los candidatos al título. Tiene todo para lograrlo.