Escolares peruanos participarán del 10 al 19 de junio en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez, que se realizará por primera vez en Panamá, de forma presencial.

En la cita mundialista competirán cerca de 500 jugadores de países potencia en el tablero como India, Mongolia, Estados Unidos, China, Cuba, Inglaterra, Kazajistán, Rumania y Brasil, entre otros.

La delegación peruana está conformada por 67 ajedrecistas, entre sus integrantes destacan: Fiorella Contreras, Henry Vásquez, Diego Flores, Azumi Bravo, Emely Vega y Fabián Reyes, estudiantes del Colegio Saco Oliveros, quienes el año pasado representando al Perú consiguieron un histórico subcampeonato mundial por equipos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Ellos, además, tienen en su haber un gran recorrido en este tipo de torneos y han ubicado al Perú entre los mejores exponentes del deporte ciencia a nivel internacional. Cabe señalar que el mencionado colegio es el que aporta la mayor cantidad de ajedrecistas en esta nueva edición del mundial.

Una de las líderes del equipo peruano es la maestra FIDE Fiorella Contreras, tetracampeona panamericana, tricampeona sudamericana y campeona mundial más joven de nuestro país, ya que a sus 7 años ganó la medalla de oro en el mundial ajedrez de Brasil 2014.

“Este es un nuevo reto que tenemos cada uno de los integrantes de la delegación para darle a nuestro país más triunfos y alegrías. Con este objetivo nos hemos preparado y esperamos que se den los resultados”, afirmó Fiorella que, a sus escasos 15 años de edad, cuenta con los más importantes logros internacionales de su categoría.

Sobre el torneo

El mundial se jugará de acuerdo con el Sistema Suizo en 9 rondas y se regirá por el Reglamento de Reglas Generales para Competiciones de la FIDE. Habrá 6 categorías: Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 con pruebas separadas para varones/abierto y mujeres (en total 12 campeonatos).

Este mundial estaba pactado para disputarse hace dos años, pero debido a la pandemia no fue sino hasta esta fecha que puede llevarse a cabo.

