Novak Djokovic vs. Mitchell Krueger EN VIVO por la primera ronda del Australian Open 2019

Novak Djokovic vs. Mitchell Krueger EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la primera ronda del Australian Open 2019 en el Rod Laver Arena desde las 3:00 a.m. y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Novak Djokovic vs. Mitchell Krueger será el más atractivo en el cierre de los partidos por la primera ronda. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados del juego por el Australian Open 2019.

Novak Djokovic , el número uno del mundo en el ranking ATP, inicia su carrera en Melbourne contra Mitchell Krueger. El serbio quiere empezar el año ratificando el buen momento con el que terminó el 2018.

'Nole' inició la preparación rumbo al Australian Open 2019 durante los últimos días del año pasado. En Emiratos Árabes Unido se midió y venció en partidos de exhibición a Karen Khachanov y el sudafricano Kevin Anderson.

Luego, Djokovic vio acción en el ATP de Doha desde el primer día del 2019. En el torneo desarrollado en Catar, el número uno del mundo derrotó a Dzumbur, Fucsovics y Basilashvili. Pero en semifinales cayó frente a Roberto Bautista.

El serbio, ganador del Australian Open en seis ocasiones, está emocionado por regresar a Melbourne, lugar en el que ganó su primer grand slam como profesional en el año 2008.

"He tenido muchos éxitos aquí y creo que en parte es debido tanto al apoyo de la comunidad serbia en Australia, como al público internacional presente. La gente le llama a este torneo el "Happy Slam" porque hay muy buenas vibraciones alrededor de toda la ciudad durante las dos semanas de torneo", dijo en la previa.

El rival de Novak Djokovic, Mitchell Krueger, se ubica en el puesto 231 del ránking ATP. El estadounidense, procedente de la cualificación, no se ha enfrentado nunca a 'Nole' en un torneo oficial.

Novak Djokovic vs. Mitchell Krueger: horarios del partido

México 2:00 a.m. (martes 15 de enero)

Perú 3:00 a.m. (martes 15 de enero)

Ecuador 3:00 a.m. (martes 15 de enero)

Colombia 3:00 a.m. (martes 15 de enero)

Bolivia 4:00 a.m. (martes 15 de enero)

Argentina 5:00 a.m. (martes 15 de enero)

Chile 5:00 a.m. (martes 15 de enero)

Uruguay 5:00 a.m. (martes 15 de enero)

Paraguay 5:00 a.m. (martes 15 de enero)

España 9:00 a.m. (martes 15 de enero)

Australia 6:00 p.m. (martes 15 de enero)