Novak Djokovic vivió este domingo uno de los peores momentos de su carrera al ser descalificado del US Open por golpear con la bola a una juez de línea en los octavos de final del certamen, en un momento de frustración frente al español Pablo Carreño.

Aunque los jueces del torneo indicaron que el impacto fue accidental, el contacto con la juez, que cayó de rodillas al suelo de la pista central Arthur Ashe, en Flushing Meadows, fue tipificado también como violación del código de conducta, lo que le supuso la descalificación automática al número uno del mundo y principal favorito al título.

El tenista serbio no declaró en conferencia de prensa y se pronunció a través de redes sociales, mostrándose afectado por el incidente que protagonizó en Nueva York.

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Hice una consulta sobre la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad”, indicó.

“En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano. Pido disculpas al torneo US Open y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi gran apoyo, y con mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho”, agregó ‘Nole’.

VIDEO RECOMENDADO

España vs. Ucrania: lesión de Sergio Reguilón

TE PUEDE INTERESAR