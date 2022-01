La visa de Novak Djokovic fue cancelada y, por ende, deberá abandonar Australia lo más antes posible. Así lo confirmó el ministro de Salud del país Greg Hunt, quien recalcó que no se puede ingresar a dicho territorio oceánico sin haber sido vacunado contra el coronavirus.

Como se sabe, el deportista—que no ha sido inoculado contra la COVID-19—obtuvo una exención médica para participar en el Australian Open, decisión que causó polémica. Es más, él anunció que subió al avión que le traslade a la sede el torneo. Sin embargo, halló problemas al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tullamarine en Melbourne.

De acuerdo con información del periódico local The Age, el ingreso del serbio fue bloqueado por las autoridades debido a un problema con la visa. Todo hace indicar que el atleta no tiene la evidencia suficiente para justificar el permiso que le otorgaron. Se cree que ‘Nole’ indicó un contagio por coronavirus en los últimos seis meses.

No obstante, el argumento del número uno del mundo no cumple con las pautas federales en Australia. Así, el Estado de Victoria se puso en contacto con Jaala Pulford, ministra interna de Deportes, para que intervenga y el resultado fue rechazar la solicitud para permitir el ingreso del tenista.

“El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022. Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del gobierno federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, expresó Pulford en Twitter.

Novak Djokovic en contra de la vacunación

El tenista ha expresado abiertamente estar en contra de la inoculación contra el coronavirus en reiteradas oportunidades. “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar”, mencionó en un chat de Facebook junto a deportistas de su país.

VIDEO SUGERIDO

La abogada penalista Romy Chang, conversó con Perú21TV sobre la investigación que la fiscal Zoraida Ávalos le acaba de abrir al presidente Castillo por los casos PetroPerú y Puente Tarata. Sin embargo, lo que no se dijo es que suspendió las diligencias en su contra.