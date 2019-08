Natalia Málaga: "La jugadora peruana quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces"

No se calla nada. Natalia Málaga criticó duramente al seleccionado nacional que representó a nuestro país durante los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Durante el adelanto de una entrevista realizada a la exmedallista olímpica por Movistar Deportes se refiere a los cuestionamientos que hizo, en su momento, la voleibolista Karla Ortiz sobre las carencias que atravesaría el equipo nacional.

Al respecto, Málaga dijo que las exigencias de las deportistas respecto a sus sueldos no siempre van acorde con su desempeño, que- al parecer- sería mucho menor al que se requiere.

"Acá el tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces. Ellas pueden tener un sueldo razonable, pero no puede salir Karla (Ortiz), como cabeza de grupo, a decir de que no tienen sueldo", indicó la rígida entrenadora.

La ex medallista de Seúl 1988, comentó que las deportistas reciben un apoyo al deportista, un sueldo de sus clubes y, además, la Federación Peruana de Vóley les otorga un pago que oscila entre los S/5 mil y S/7 mil.

"No voy a decir que reciben sueldo de la Federación, porque dirán que es una porquería que les pagan (...) ¿Es poco?, y ¿decir que no tienes plata para el pasaje?", comentó.