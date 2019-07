Natalia Cuglievan tras ganar medalla de oro en esquí acuático: "Estaba bien nerviosa, como nunca"

La esquiadora peruana Natalia Cuglievan está feliz por el logro que obtuvo esta mañana. Luego de alzarse con la medalla de oro en la categoría figuras de la disciplina esquí acuático, la deportista contó lo nerviosa que se encontraba antes del inicio de la competencia.

Durante una entrevista a Canal N, Cuglievan señaló que hasta ahora no asimila la noticia de haber obtenido la presea dorada de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"No, todavía no (me la creo). Estaba bien nerviosa, como nunca, pero hablé con mi entrenadora, me tranquilizó y me dijo Natalia tienes que ir a hacer lo que haces todos los días", comentó

Natalia logró un total de 9,910 puntos, que la ubicó en el primer puesto en la modalidad de figuras que se realizó en la Laguna Bujama. El segundo lugar lo ocupó Erika Lang de Estados Unidos y el tercer lugar lo obtuvo la canadiense Paige Rini.

Luego de ganar, la joven se acercó a festejar con su familia, pero esta no es el primera medalla de nuestra representante tiene en su haber pues en 2015 también obtuvo el primer puesto y a inicios de este año ganó los Juegos Sudamericanos de Playa del Rosario.