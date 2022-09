La delegación peruana que competirá en los Juegos Suramericanos en Asunción no contará con la presencia del equipo masculino de waterpolo. La participación de ese seleccionado quedó descartada, luego de que la Federación Deportiva Peruana de Natación informarse que cada jugador debía costear su viaje, además de pagar su seguro, algo que no fue aceptado por los deportistas.

“La Federación había mandado una carta dando el listado de la convocatoria, pero con ese argumento de que teníamos que pagarnos el pasaje si queríamos competir. Además del pasaje, el seguro. La verdad que quedé muy sorprendido, porque yo llevo más de diez años en alto rendimiento y es la primera vez que me topo con este tipo de percances. Nos dijeron que era por una falta de presupuesto. Yo, independientemente, y con varios chicos de la selección, fuimos a averiguar si era verdad eso”, denunció Eduardo Grández, en entrevista con Willax Deportes.

El waterpolista contó que incluso llegó hasta el IPD para conocer más detalles de la supuesta falta de presupuesto y continuó alzando su voz de protesta.

La carta de la Federación Peruana Deportiva de Natación.

“Fuimos al Instituto Peruano del Deporte (IPD) que son los encargados, con la abogada que estaba ahí, y nos comenta que no es así. Que a ellos (IPD) les argumentaron que era por un tema técnico que no estábamos yendo. Ahí es donde me pongo a pensar: no hubo un selectivo (etapa previa durante entrenamientos) y no hay entrenador de selección Nacional”, añadió.

En la carta firmada por el presidente de la FDPN, Jusuf Nikola Ustavdich Velez, se confirmaba que el organismo había “aprobado la participación de los deportistas en al disciplina de waterpolo” y se les comunicaba “a los deportistas que deberán asumir el costo de su pasaje y seguro”.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública de la Federación de Natación, pero lo que está claro es que Perú no estará en los Juegos Suramericanos. Sí estarán los equipos de Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, según la web oficial del evento multideportivo.