Indiana Parcers venció por 111 a 110 a Utah Jazz en una nueva jornada por la NBA. Sin embargo, el partido quedó en segundo plano, debido a que una pelea se robó la atención de los asistentes y a la vez, generó indignación. Rudy Gobert y Myles Turner fueron los protagonistas de esta pelea.

A falta de cuatro minutos para el final del encuentro, el jugador francés intentó hacer una canasta, no obstante, el estadounidense lo bloqueó. El galo se cayó producto del choque, mientras que su rival también trastabilló y tocó el suelo.

Ambos se levantaron, pero Myles Turner empujó a Rudy Gobert. El basquetbolista del Utah Jazz volteó y agredió al norteamericano, esto desató un forcejeo de los dos ante la mirada atónita del público.

Los árbitros saltaron al campo muy rápidamente para separar a los deportistas. Durante el altercado, Donovan Mitchell y Joe Inglés también se sumaron para defender a su compañero francés. Como resultado, los cuatros jugadores en mención fueron expulsados.

Tras el encuentro, los protagonistas del incidente hablaron. Primero fue Turner quien acusó a su oponente de iniciar la pelea. “Fue una jugada muy sucia. Cuando me agarró los pantalones para tirarme, pensé que me tenía que defender. Eso es todo”, señaló ante los medios.

Luego, Rudy Gobert mencionó que fue el jugador de los Pacers quien lo atacó en un comienzo. “Me hizo una falta, me caí y le tiré al suelo. Fue falta. Luego me levanté y me empujó por la espalda”, recalcó el dos veces elegido al All Star Game de la NBA.