Conor McGregor vs Dustin Poirier se enfrentaron en la jaula del T-Mobile de Las Vegas en el combate estelar de UFC 264. ‘The Diamond’ ganó en el primer asalto, tras una lesión del irlandés en su pierna izquierda.

Conor McGregor fue derrotado por Dustin Poirier en el primer asalto de la pelea disputada en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La trilogía llegó a su fin y el estadounidense fue el vencedor por 2-1, luego de su victoria en enero de este año.

‘The Diamond’ dominó el primer round y, en los últimos diez segundos, el irlandés se fracturó el tobillo izquierdo, por lo que el árbitro decretó la victoria de Poirier por TKO (recomendación médica).

“Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan”, dijo Poirier tras adueñarse de la trilogía.

“Esto no ha terminado. Esto lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna”, aseguró, por su parte, McGregor.

El irlandés fue sacado del octágono en camilla para que sea atendido.

¿Cuál es la cartelera del UFC 264?

Primeras Preliminares

Peso medio: Alen Amedovski vs. Hu Yaozong

Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

Peso mosca: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

Preliminares principales

Peso medio: Dricius du Plessis vs. Trevin Giles

Peso Pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

Cartelera estelar

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Peso gallo femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Peso ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

¿A qué hora inicial el evento de UFC 264?

Perú: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (este): 22:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 19:00 horas

España: 04:00 horas del 11 de julio

¿Qué dijo Conor McGregor previo a la pelea con Dustin Poirier?

Previo al duelo, Conor McGregor calentó el combate con sus declaraciones. Según dijo, Dustin Pirier “luchará asustado” y será “devorado” por él.

“Cada golpe que he lanzado en este campamento era un tiro mortal, así que eso es todo. Voy a matar a este hombre. Será una matanza, una obra de teatro contra un niño asustado. Luchará asustado como siempre lo hace, como siempre lo hacen contra mí, así que ahora voy a jugar con ese niño, jugar con mi comida y luego simplemente la devoraré”, dijo ‘The Notorious’ en su canal The MacLife.

¿Qué dijo Dustin Pirier previo a la pelea con Conor McGregor?

Sobre las amenazas de McGregor, Dustin Poirier dijo que el irlandés “no es el tipo que solía ser” y que está preparado para la pelea.

“Para mí, viento en popa. Me sentí como si hubiera visto a un tipo que no está seguro de sí mismo, asustado, tratando de exagerarse. Me sentí bien … Sabía que iba a actuar como un loco, pero verlo en persona, me hizo sentir bien porque es ese pequeño. No ese chico que solía ser, siento, o a través de mis ojos, de todos modos”

McGregor vs. Poirier: ¿Cómo fueron las primeras dos peleas?

McGregor y Poirier se cruzaron en el octógono por primera vez en septiembre del 2014, con un claro triunfo por nocaut de The Notorious en apenas 106 segundos. Sin embargo, en el segundo asalto, disputado el 24 de enero de este año en Abu Dabi en el marco de UFC 257, The Diamond se tomó revancha y se convirtió en el primer rival en vencer al irlandés por nocaut tras 27 combates, ya que sus otras cuatro peleas fueron por sumisión.

Resultados de pesajes oficiales previo al McGregor vs Poirier

Los pesajes oficiales para UFC 264 se llevaron a cabo el viernes en Las Vegas, Nevada, y 25 de los 26 peleadores programados para competir alcanzaron el peso.

El evento principal de UFC 264 presenta la lucha de la trilogía entre los pesos ligeros Conor McGregor y Dustin Poirier. Ambos hombres se subieron a la báscula y lograron ganar peso, con cada hombre parado en la báscula pesando 156 libras. El evento principal de UFC 264 ya es oficial. También vale la pena señalar que el luchador de reserva Rafael dos Anjos también ganó peso , llegando a 156 libras.

El evento co-estelar de UFC 264 es una pelea de peso welter entre Gilbert Burns y Stephen Thompson, y ambos hombres pesaron 170.5 libras, haciendo oficial al co-estelar. Esta es una pelea importante para ambos hombres en la división de peso welter de UFC.

Desafortunadamente, tuvimos un peso perdido de una luchadora para el evento, y fue un error bastante grande ya que la contendiente de peso gallo femenino de UFC, Irene Aldana, llegó a las 139.5 libras para su pelea contra Yana Kunitskaya, quien llegó a las 134.5 libras. Aldana será multada con un porcentaje de su bolso y la pelea continuará según lo planeado.

Aquí los resultados oficiales de cada peleador protagonista en UFC 264

Tarjeta principal UFC 264 (PPV, 10 pm ET)

Pelea de peso ligero: Dustin Poirier (156) vs Conor McGregor (156)

Pelea de peso welter: Gilbert Burns (170.5) vs Stephen Thompson (170.5)

Pelea de peso pesado: Tai Tuivasa (263) vs Greg Hardy (264.5)

Pelea de peso gallo femenino: Irene Aldana (139.5) ) * vs Yana Kunitskaya (134.5)

Pelea depeso gallo: Sean O’Malley (135.5) vs Kris Moutinho (135)

Tarjeta preliminar UFC 264 (ESPN / ESPN +, 8 pm ET)

Pelea de peso welter: Carlos Condit (171) vs Max Griffin (170.5)

Pelea de peso wélter: Niko Price (169.5) vs Michel Pereira (170.5)

Pelea de peso pluma: Ryan Hall (145) vs Ilia Topuria (145.5)

Pelea de peso medio: Trevin Giles (185.5) frente a Dricus Du Plessis (185,5)

Tarjeta preliminar anticipada de UFC 264 (ESPN / ESPN +, 6 pm ET)

Pelea de peso mosca femenino: Jennifer Maia (125.5) vs Jessica Eye (125.5)

Pelea de peso mediano: Omari Akhmedov (185.5) vs Brad Tavares (184.5)

Pelea de peso mosca: Zhalgas Zhumagulov (125.5) vs Jerome Rivera (125.5)

Pelea de peso mediano: Hu Yaozong (185.5) ) contra Alen Amedovski (186)