Max Holloway vs Frankie Edgar EN VIVO por el UFC 240 desde Canadá vía Fox Action

Max Holloway vs Frankie Edgar EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por el UFC 240 este sábado 27 de julio desde el Rogers Place en Edmonton, Alberta, Canadá por el campeonato de peso pluma desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de Fox Action y UFC Fight Pass a través del Pago per ver (Pay-per-view). No te pierdas toda la acción de esta pelea estelar de la noche.

El cinturón del peso pluma estará en juego en el UFC 240. Cuando Max Holloway vuelva a ver acción en el octágono tras perder ante Dustin Poirier, el pasado 13 de abril de este año, por el cinturón interino del peso ligero. El hawaino buscaba el ingreso a la lista de doble campeón de UFC, pero no lo logró y, por el contrario, perdió el invicto que mantuvo por cinco años.

Ahora es turno de enfrentar a Frankie Edgar donde hay mucho en disputa. "Si ven mis peleas se darán cuenta de que soy diferente en cada una de ella. Contra Edgar seré otra vez diferente al que están viendo. Hoy mataría al chico que peleó en abril. En ocasiones es necesario bajar un escalón para subir una escalera más grande", dijo en la previa Holloway.

El anuncio de la pelea entre Max Hollway vs. Frankie Edgar estuvo lleno de polémica porque el retador legítimo de pero pluma es el australiano Alexander Volkanovski, sin embargo se le concedió al estadounidense la chance de bajar una categoría y enfrentar a 'Blessed', quein avaló la decisión.

"Frankie es Frankie, y tienes que darle el respeto que se merece porque hizo algo que nadie más en esta división logró porque es un tipo de menor estatura. Esto me emociona, es una leyenda. Y si por ahora no está en el salón de la fama, pronto lo estará", dijo en conferencia de prensa.

UFC 240: esta es la cartelera de la noche



Tarjeta estelar



Peso pluma | Max Holloway (c) vs. Frankie Edgar

Peso pluma femenino | Cris Cyborg vs. Felicia Spencer

Peso wélter | Geoff Neal vs. Niko Price

Peso ligero | Olivier Aubin-Mercier vs. Arman Tsarukyan

Peso mediano | Marc-André Barriault vs. Krzysztof Jotko

Tarjeta preliminar



Peso mosca femenino | Alexis Davis vs. Viviane Araújo

Peso pluma | Hakeem Dawodu vs. Yoshinori Horie

Peso pluma | Gavin Tucker vs. Seung Woo Choi

Peso mosca | Alexandre Pantoja vs. Deiveson Figueiredo

Tarjeta preliminar



Peso mosca femenino | Gillian Robertson vs. Sarah Frota

Peso wélter | Erik Koch vs. Kyle Stewart