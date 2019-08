Maria Fernanda Reyes le dio la medalla de plata al Perú en surf longboard por los Panamericanos.

¡Hambre de victorias! La peruana Maria Fernanda Reyes obtuvo la medalla de plata tras perder contra la brasileña Chloe Calmon en modalidad de Longboard para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que se realiza en Punta Roca.

Mafer Reyes no perdió el tiempo y domó la primera ola que la coloca con ventaja frente a la brasileña. Como nos tiene acostumbrados, ella no solo caminaba en el Longboard, sino que también enganchó sus diez dedos de los pies en la punta.

Al terminar el heat, Mafer obtuvo un total de 12.76, mientras que su rival Chloe se despuntó con un 15.36. La peruana agradeció al público por el apoyo porque en todo momento escuchó corear su nombre.

"Es un sueño cumplido. Me he levantado después de las muchas rondas de repechajes y con solo llegar a la final soy muy feliz. He tenido todo un público haciéndome barra y muchas gracias", dijo Mafer visiblemente conmovida y con una sonrisa de oreja a oreja.

Horas antes, los peruanos Vania Torres y Tamil Martino obtuvieron las medallas de plata en la modalidad de Surf SUP (stand up paddleboards) y también aseguraron sus departamentos en la Viña deportiva de Villa el salvador.