Pacquiao vs. Broner EN VIVO ONLINE: día, hora, cartelera y resultados desde Las Vegas | FOX Action

Manny Pacquiao y Adrien Broner serán protagonistas del evento estelar de este sábado 19 de enero en el Grand Garden Arena de Las Vegas por el título peso wélter. Para ver el boxeo en vivo y en directo podrás optar por diferentes páginas web, aplicaciones móviles, canales de televisión de señal abierta o pago, según sea el país. La cartelera dará inicio a las 9 de la noche (hora peruana) y Perú21 te traerá la mayor información con casas de apuestas, cartelera, estadísticas, fecha, horarios y canales de transmisión en el siguiente artículo.

Uno de los boxeadores más populares en el mundo, el filipino Manny Pacquiao , está de vuelta en el cuadrilátero y este sábado 19 de enero enfrentará al estadounidense Adrien Broner en lo que será el combate más atractivo de la noche y de los primeros meses de este 2019.

Como se recuerda, Manny Pacquiao se había retirado del pugilismo en 2016 después de derrotar a Jessie Vargas, ya que tenía un compromiso con su país natal para ser elegido senador. Sin embargo, el amor al deporte que lo inició desde muy pequeño, lo hizo regresar a las plataformas para ponerse los guantes y demostrar de lo que está hecho. “Cuando volví a entrenar con mi equipo no me sentí más solo. Antes me sentía así, como un hombre rodeado por la soledad”, señaló Manny Pacquiao.

Pacquiao y Broner se vieron cara a cara y están listo para la pelea estelar por el título peso wélter. (Foto: AFP) Pacquiao y Broner se vieron cara a cara y están listo para la pelea estelar por el título peso wélter. (Foto: AFP) AFP

Cartelera del Manny Pacquiao vs. Adrien Broner desde Las Vegas

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

¿Qué canales transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en vivo?

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

Todo queda listo para que el Grand Garden Arena de Las Vegas sea escenario de unos de los eventos más emocionantes que traerá el 2019. (Foto: AFP) Todo queda listo para que el Grand Garden Arena de Las Vegas sea escenario de unos de los eventos más emocionantes que traerá el 2019. (Foto: AFP) AFP

¿A qué hora transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en el mundo?

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Pacquiao vs. Broner: ¿qué dicen las casas de apuestas?

Los expertos creen que el resultado más probable es que Pacquiao gane por decisión a Broner. Pacquiao paga apenas 100 dólares por cada 280 dólares apostados por su victoria, mientras que un probable triunfo del estadounidense paga hasta 230 dólares por cada 100 por su victoria.

Además, también se puede apostar si el ganador lo hace por nocaut, por nocaut técnico, si llegan a los 11 rounds, si no llegan a los 11 rounds o si termina en empate. En el caso de las casas de apuestas en general, el promedio es similar: la victoria de Manny Pacquiao paga 1.4, el empate 21.0 y el triunfo de Adrien Broner 3.25.



También se puede apostar por el tipo de victoria (nocaut, nocaut técnico, decisión arbitral), e incluso en qué round puede darse la victoria, el minuto, si ambos peleadores caen a la lona, etc.

Las 10 últimas peleas de Manny Pacquiao

Las 10 últimas peleas de Adrien Broner