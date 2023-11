María Fernanda Reyes, quien hace poco ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se cobró su revancha y se superó a sí misma tras haber quedado en el segundo puesto durante Lima 2019. Pero, detrás de su éxito, también se encuentra una historia de esfuerzo encabezada por su madre, María del Rosario Túpac Yupanqui, conocida cariñosamente como ‘Charito’.

Doña ‘Charito’ es conocida por su negocio de raspadillas de frutas, que ha sido un éxito durante 23 años en la playa Makaha de Miraflores. Este negocio no solo le ha permitido mantener a su familia, sino también educar a sus hijas, incluida María Fernanda.

La historia de la familia se remonta a cuando un entrenador de surf notó el talento de María Fernanda en una de las tantas veces que acompañaba a su madre, ya que la campeona no podía quedarse sola en casa.

Desde aquel momento, Mafer comenzó su camino hacia la victoria, logrando ganar campeonatos nacionales e internacionales, lo que ha la convertido en una de las deportistas más destacadas en el surf peruano.

“Lo primero que conocí de la playa después de las raspadillas de mi mamá fue el surf. Crecí en el mar, no me imagino hacer otra cosa que no sea surfear, estudio y todo, pero el mar es mi vida”, comentó al medio Infobae.





