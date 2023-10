Mayocc es caluroso, lo surca un río cristalino y está poblado de cactus, entre cerros de colores amarillos y rojos, a 2 mil metros de altura, a solo una hora de Ayacucho. “Hay gente que no sabe que existe un pueblo que se llama Mayocc, parece que estuvieras en México”, me dice Luis Alayza, desde un hotel en Ayacucho, adonde viajó para terminar la hoja de ruta de la próxima edición de Caminos del Inca, que empieza hoy y recorrerá siete regiones: Andahuaylas, Puno, Arequipa, Lima, Huancayo, Ayacucho y Cusco.

A los 16 años corrió su primera carrera. La edad mínima. Fue con su padre, el reconocido piloto ‘Luchón’ Alayza. Fue un rally en Huancayo, en Fiestas Patrias, cuando él estaba en quinto de secundaria. “Me gustaba saber que mi papá corría, escucharlo en la radio, ver los resúmenes de televisión. Mi papá era de los que peleaba en la punta”, me dice.

Luis era arquero de fútbol y en algún momento delantero. Llegó a tercera división distrital, en el Defensor Alayza de Cañete. Pasó a segunda y colgó los guantes. El deseo de su padre era que sea agricultor. Pero a Luis le gusta la geografía y los mapas. Hoy, los autos lo llevan por valles, ríos y quebradas.

-Con la experiencia que tienes, debes conocer de memoria todas las carreteras.

Tengo mis años (risas)… Soy bien enfermito de los mapas. Me puedo recitar todos los pueblos… Es más, hay gente de la zona que se sorprende de todos los pueblos que conozco.

-¿Con qué mirada realizas, entonces, la hoja de ruta?

Anotas curva por curva. Baches, saltos. Eso es imposible memorizar. Sí me acuerdo del escenario, del lugar, de dónde estoy ubicado, de cuánto falta, cómo es lo que viene.

-¿Te preparas física y psicológicamente o ya vienes con un ritmo que te permite competir?

Trato de no irme en sobrepeso. Felizmente, correr no me mata físicamente. Una de las cosas que más te cansa cuando corres es el tema mental. La concentración te genera un desgaste físico bien fuerte. Si te dejas llevar por la adrenalina, por las emociones, empiezas a agitarte un poco más. Eso me pasaba cuando empecé a correr. Así he podido mantener un buen ritmo en Caminos del Inca y en el Rally Dakar, donde me he tirado etapas de ocho horas en el desierto y he estado físicamente bien.

Hoy empieza Caminos del Inca y Luis Alayza es una de las figuras. (Foto: Martin Pauca).

-¿Los peruanos conocemos el Perú?

Yo creo que el limeño no conoce el Perú. El peruano del interior conoce mucho más por la misma necesidad de tener que desplazarse. El ayacuchano conoce Huancayo, conoce Andahuaylas; el andahuaylino conoce Ayacucho, Cusco, el VRAEM. En Lima tal vez el poco tiempo que hay para hacer turismo interno lo ocupan para ir a una playa del norte, Cusco, Arequipa o Ayacucho en Semana Santa. Pero si te digo hagamos un viaje en carretera de Lima a Cusco, tú me dices: “Ah ya, tengo que ir a Nasca y de ahí subo a Abancay”. Yo te digo no, vamos a Ayacucho y de ahí vamos a Andahuaylas, Abancay y Cusco. Lo que pasa también es que el Perú no es un país muy desarrollado para el turismo. Tengo que dormir en Huancayo, Ayacucho, Abancay, Cusco, Puno o Arequipa; no puedo quedarme a dormir en los pueblos intermedios porque no hay comodidades hoteleras, las carreteras son para aventureros.

-La geografía peruana es una dificultad y es parte de la belleza, ¿no?

Sí. Es un país gigantesco. Entre cerros, empotrado hay algún pueblo. Deben ser cientos los pueblos que conozco. Mañana por ejemplo pasaré por un pueblo que se llama Luis Pata.

-¿Cómo se gana Caminos del Inca?

Debes tener un auto que no te abandone, un carro armado a consciencia, donde la potencia no es lo principal, sino la confiabilidad del carro, bien armado, robusto, buena suspensión. Después, importa muchísimo que como piloto tengas un buen ritmo de carrera: que no seas un piloto que se cansa o que baja el ritmo, que se distrae. Que tu copiloto esté en la capacidad de leerte bien la hoja de ruta. Que sepas realmente dónde estás. Que tengas buenos mecánicos. Con ese coctel tienes la fórmula para ganar la carrera. He tenido Caminos del Inca que los he ganado contundentemente y he tenido Caminos del Inca donde me he encontrado el triunfo. Eres como un 9 en el área, para meter gol tienes que estar en el área. Y en el automovilismo estar en el área significa estar lo más adelante posible. En 2019 a Palomino se le estampó una combi en la partida de la última etapa, pero el siguiente en la lista era yo. Si no hubiera hecho mi trabajo de estar delante de los otros 40 carros durante las etapas previas, la carrera la ganaba Víctor Cárdenas, ¿no? Yo venía haciendo mi chamba.

-Como la vida misma.

Tienes que estar en el lugar y momento adecuados. Y cuando se presenta una oportunidad, el mérito está en no desaprovecharla. Tuve la pelota en el área y la emboqué.

-¿Qué representa Caminos del Inca?

Caminos del Inca es una carrera que une pueblos. Es la única carrera que une al país. Es más, es la única competencia deportiva en el Perú que recorre la mayor cantidad de pueblos. Y es la única carrera de autos en el mundo que recorre más pueblos. Y no es una carrera de élite, es una carrera donde participa cualquiera que esté en condiciones de inscribirse. Los participantes son 80% personas del interior. Hay dos grupos en Caminos del Inca, los que van a pelear la carrera y los que van a vivir la aventura, a pasar por su pueblo. Todo eso vale.

AUTOFICHA:

-“Soy Luis Martín Alayza Freundt, nací en Lima, tengo 38 años. Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. Trabajo en la empresa familiar, en agroexportación. He ganado 67 carreras de 130 que he participado; la general de Caminos del Inca de 2019 fue la máxima”.

-“Estoy en mi momento más maduro, en el momento en que tengo mucha más experiencia. Estoy pasando a la categoría top de los tops. Es mi mejor ritmo de manejo, de preparación del auto. De mi padre (corredor de autos) aprendí a tomar esto como un deporte”.

-“Pero es un deporte en el cual se debe tener compromiso. No es un hobby, hay que ir a competir. Mi papá me metió en esto, lo acompañé varias temporadas, hasta que me ‘pegué’ solo. Siento que él confía bastante en lo que hago. En la carretera no hay miedo, lo que hay es responsabilidad”.

