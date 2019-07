Sigue EN VIVO las peleas de boxeo de los peruanos en los Juegos Panamericanos 2019

Boxeo en Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE desde el Coliseo Miguel Grau del Callao por los Juegos Panamericanos Lima 2019 . El evento será este lunes 29 de julio desde las 2:00 pm. (hora peruana) y con transmisión de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN.

Tras la clasificación de Leodan Pezo (ligero masculino - 60 kg) y José María Lucar (pesado masculino - 91 kg) a semifinales de boxeo de Lima 2019, será la oportunidad de ver en acción a otros cuatro representantes peruanos.

En el turno de la 2:00 p.m., hasta tres pugilistas nacionales entrarán al ring a mostrar sus mejores movimientos para buscar su clasificación hacia semifinales de esta disciplina, que se disputa en tres intensos asaltos en las diez divisiones por peso de varones y las cinco de damas

Programación de los combates de las 2:00 p.m.

-William Peña (PER) vs. Damián Arce (CUB)

minimosca masculino (46-49 kg) cuartos de final



-Miguel Germán (PER) vs. Conrad Ryan (ANT)

welter ligero masculino (64 kg) cuartos de final



-Esperanza Miñope (PER) vs. Beatriz Soares (BRA)

ligero femenino (57-60 kg) cuartos de final

Para el siguiente turno, programado para las 6:30 p.m., el boxeador Jorvi Farroñan se verá las caras con el estadounidense Duke Ragan, por cuartos de final de la categoría peso gallo (56 kg).

Boxeo en Lima 2019 | Precio de las entradas para este lunes 29 de julio

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Boxeo en Lima 2019 | Mapa del evento de este lunes 29 de julio