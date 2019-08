Lima 2019 EN VIVO sigue el día 16 de competencia de los Juegos Panamericanos 2019

Lima 2019 | EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue todas las disciplinas del día 16 de competición. La jornada será desarrollará este jueves 8 de agosto e iniciará a las 8:00 a.m. en las distintas sedes de los Juegos Panamericanos 2019. Serán 18 disciplinas las que verán acción en esta jornada y seis de ellas entregarán medallas.

Los deportes que hace su estreno en esta edición de los Juegos Panamericanos serán el Gol y Judo. En este último, la delegación peruana presenta un equipo importante que espera regalarle al team blanquirrojo unas preseas más y subir en el medallero.

Pero las competencias más importantes de esta jornada del jueves 8 de agosto serán las de atletismo y natación, ambas se disputan en la Videna de San Luis y congrega gran cantidad de espectadores.

Atletismo, esgrima, natación, lucha, judo y remo, serán las disciplinas que entregarán medallas en esta jornada que estará bastante movida.

Además, podemos ver la participación de la selección peruana de voleibol femenino que se mide ante grandes rivales y que intenta volver a la élite en esta disciplina.

Lima 2019: el programa completo de la jornada del 8 de agosto en los Juegos Panamericanos

ATLETISMO

Desde: 2:30 p.m.

Lugar: Videna de San Luis



Competencias:

Martillo masculino (medalla)

Altura femenino (medalla)

Salto con Garrocha Femenino (medalla)

200m mujeres

200m masculino

100m vallas femenino (medalla)

1500m masculino (medalla)

400m femenino (medalla)

400m masculino (medalla)

400m vallas femenino (medalla)

400m vallas masculino (medalla)

4x100m relevos masculino

Heptathlon femenino (medalla)

BALONCESTO

Rama: Femenino

Lugar: Coliseo Eduardo Dibos de San Borja



10:30 a.m. Argentina vs. Islas Vírgenes

1:30 p.m. Estados Unidos vs. Colombia

6:00 p.m. Paraguay vs. Brasil

9:00 p.m. Canadá vs. Puerto Rico

ECUESTRE

Lugar: Escuela de Equitación del Ejercito de La molina

Hora: 2:00 p.m.



Salto individual - 2da inspección veterinaria

ESGRIMA

Lugar: Centro de convenciones Lima de San Borja



Hombres Épée Equipo

Cuartos de final

9:00 a.m.



Mujeres Florete Equipo

Cuartos de final

10:10 a.m.



Hombres Épée Equipo

Semifinal

11:30 a.m.

Mujeres Florete Equipo

Semifinal

11:30 a.m.



Hombres Épée Equipo

Clasificaciones de 5 a 8

12:30 p.m.



Mujeres Florete Equipo

Clasificaciones de 5 a 8

12:30 p.m.

Hombres Épée Equipo

Clasificaciones de 5-6

2:00 p.m.



Hombres Épée Equipo

Clasificaciones de 7-8

2:00 p.m.



Mujeres Florete Equipo

Clasificaciones de 5-6

2:00 p.m.

Mujeres Florete Equipo

Clasificaciones de 7-8

2:00 p.m.



Hombres Épée Equipo

Medalla de bronce

3:00 p.m.



Mujeres Florete Equipo

Medalla de bronce

4:00 p.m.

Hombres Épée Equipo

Medalla de oro

5:00 p.m.



Mujeres Florete Equipo

Medalla de oro

6:00 p.m.

GOLF

Lugar: Lima Golf Club de San Isidro



Marcador - Individual femenino

Hora. 8:00 a.m.

Peruanas: Micaela Farah y María Palacios



Marcador - Individual masculino

Hora: 8:00 a.m.

Peruanos: Luis Fernando Barco y Julian Perico



Marcador - Equipos mixtos

Hora: 8:00 a.m.

HOCKEY

Lugar: Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo



Masculino



Perú vs. Cuba

Clasificación de 5-8

Hora: 9:30 a.m.



México vs. Trinidad y Tobago

Clasificación de 5-8

Hora: 11:45 a.m.



Argentina vs. Estados Unidos

Semifinal

Hora: 3:00 p.m.



Chile vs. Canadá

Semifinal

Hora: 5:15 p.m.

JUDO

Lugar: Videna de San Luis



-48 kg Femenino

Eliminatoria

Hora: 3:00 p.m.



-60 kg Masculino

Eliminatoria

Hora: 3:00 p.m.

-52 kg Femenino

Eliminatoria

Hora: 3:00 p.m.



-48 kg Femenino

Semifinal

Hora: 4:30 p.m.



-60 kg Masculino

Semifinal

Hora: 4:30 p.m.

-52 kg Femenino

Semifinal

Hora: 4:30 p.m.



-48 kg Femenino

Final

Hora: 6:00 p.m.



-60 kg Masculino

Final

Hora: 6:00 p.m.



-52 kg Femenino

Final

Hora: 6:00 p.m.

LUCHA

Lugar: Polideportivo del Callao

Hora: Por confirmar



Hombres Grecorromana 130 kg



Cuartos de final

Daniel Medina (PER) vs. Leo Santana (DOM)

Mijaín López (CUB) vs. Luciano Del Río (ARG)

Moises Pérez (VEN) vs. Edgardo López (PUR)

Yasmani Acosta (CH) vs. Adam Coon (USA)



Semifinal

Semifinal 1 - Rivales por confirmar

Semifinal 2 - Rivales por confirmar



Final

Rivales por confirmar



Repesca de bronce

Rivales por confirmar



Femenino Libre 50 kg



Cuartos de final

Yusneylis Guzmán (CUB) vs. Thalia Mallqui (PER)

Kamila Barbosa (BRA) vs. Mariana Díaz

Jacqueline Mollocana (ECU) vs. Patricia Bermúdez (ARG)

Carolina Castillo (COL) vs. Withney Conder (USA)



Semifinal

Semifinal 1 - Rivales por confirmar

Semifinal 2 - Rivales por confirmar



Final

Rivales por confirmar



Repesca de bronce

Rivales por confirmar

Femenino Libre 53 kg



Semifinal

Semifinal 1 - Rivales por confirmar

Semifinal 2 - Rivales por confirmar



Final

Rivales por confirmar



Repesca de bronce

Rivales por confirmar

Femenino Libre 57 kg



Semfinal

Semifinal 1 - Rivales por confirmar

Semifinal 2 - Rivales por confirmar



Final

Rivales por confirmar



Repesca de bronce

Rivales por confirmar

NATACIÓN

Lugar: Centro acuático de la Videna de San Luis



100m estilo libre femenino

Hora: 11:00 a.m.

Peruanas: Rafaela Fernandini, Jessica Cattaneo,



100m estilo libre masculino

Hora: 11:08 a.m.

Peruanos: Sebastián Arispe, Ricardo Espinosa



200m pecho femenino

Hora: 11:16 a.m.

Peruanas: Adriana Buendía, Mariagracia Torres



200m pecho masculino

Hora: 11:30 a.m.

Peruanos. Patricio Figueroa, Giordano Gonzales

100m espalda femenino

Hora: 11:45 am.

Peruanas: Alexia Sotomayor, Andrea Hurtado



100m espalda masculino

Hora: 11:53 a.m.

Peruano: José Fernando Neumann



800m libre femenino - Final 1

Hora: 12:03 p.m.

Peruanas: Maria Alejandra Bramont, Samantha Bello



800m Libre Masculino - Final 1

Hora: 12:14 p.m.

Peruanos: Piero Canduelas, Joaquín Vargas

4x100m Relevo Combinado

Hora: 12:27 p.m.

Team Perú: Andrea Hurtado, Carlos Cobos, Giordano Gonzales, Javier Tang, Mckenna Debever, Pauloa Tamashiro, Ricardo Espinosa.



100m estilo libre femenino - Final B

Hora: 8:30 p.m.



100m estilo libre femenino - Final A - Medalla

Hora: 8:33 p.m.



100m estilo libre masculino - Final B

Hora: 8:38 p.m.

100m estilo libre masculino - Final A - Medalla

Hora: 8:41 p.m.



200m pecho femenino - Final B

Hora: 8:53 p.m.



200m pecho femenino - Final A - Medalla

Hora: 8:59 p.m.



200m pecho masculino - final A - Medalla

Hora: 9:13 p.m.

200m pecho masculino - final B

Hora: 9:17 p.m.



100m espalda femenino - final B

Hora: 9:31 p.m.



100m espalda femenino - final A - Medalla

Hora: 9:34 p.m.



100m espalda masculino - Final B

Hora: 9:47 p.m.

100m espalda masculino - Final A - Medalla

Hora: 9:51 p.m.



800m libre femenino - Final 2 - Medalla

Hora: 10:03 p.m.



800m Libre Masculino - Final 2 - Medalla

Hora: 10:24 p.m.



4x100m Relevo Combinado - Final - Medalla

Hora: 10:44 p.m.

PELOTA VASCA

Lugar: Complejo deportivo de Villa María del Triunfo



Frontenis dobles masculino

Clasificatoria

Hora: 9:00 a.m.

Estados Unidos vs. Argentina

Chile vs. Perú



Pelota de cuero Dobles Frontón masculino

Clasificatoria

Hora. 10:00 a.m.

Cuba vs. Estados Unidos

México vs. Perú

Frontón peruano individual masculino

Clasificatoria

Hora: 12:00 p.m.

Alejandro Gonzales (CUB) vs. Isaac Pérez (MEX)

Guillermo Osorio (ARG) vs. Salvador espinoza (USA)



Frontón peruano individual femenino

Clasificatoria

Hora: 12:00 p.m.

Wendy Durán (CUB) vs. Melina Spahn (ARG)

Rosario Valderrama (COL) vs. Diana rangel (VEN)

Pelota de goma individual frontón masculino

Clasificatoria - Grupo A

Hora: 2:00 pm.

Jaime Vera (VEN) vs. Braian Ramírez (URU)

Rolando Tejeda (USA) vs. Juan Blas (GUA)



Pelota de goma individual frontón masculino

Clasificatoria - Grupo B

Hora: 2:00 p.m.

Alejandro González (CUB) vs. Rodrigo Carrasco (PER)

Martín letelier (CHI) vs. Efraín Segura (ESA)

Pelota de goma dobles frontón femenino

Clasificatoria

Hora: 2:00 p.m.

México vs. Cuba

Chile vs. Perú



Pelota de goma dobles trinquete masculino

Clasificatoria

Hora: 3:00 p.m.

México vs. Chile

Uruguay vs. Perú

POLO ACUÁTICO

Lugar: Centro Acuático de Villa María del Triunfo



Cuartos de final - Femenino



Brasil vs. México

Hora: 8:00 a.m.



Puerto Rico vs. Cuba

Hora: 9:30 a.m.



Estados Unidos vs. Perú

Hora: 11:00 a.m.



Venezuela vs. Canadá

Hora: 12:30 p.m.

Cuartos de final - Masculino



Canadá vs. México

Hora: 3:00 p.m.



Cuba vs. Argentina

Hora: 4:30 p.m.



Estados Unidos vs. Perú

Hora: 6:00 p.m.



Puerto Rico vs. Brasil

Hora: 7:30 p.m.

RAQUETBOL

Lugar: Polideportivo del Callao

Hora: 12:00 p.m.



Cuartos de final masculino por equipos

Cuartos de final femenino por equipos

REMO

Lugar: albúfera de medio mundo de Huacho



Dos remos largos

Final

Hora: 9:00 a.m.



Doble par de remos cortos Masculino

Final B

Hora: 9:10 a.m.



Doble par de remos cortos Masculino

Final A - Medalla

Hora: 9:10 a.m.

Team Perú: Álvaro Torres y Gerónimo Hamann



Doble par de remos cortos Femenino

Final A - Medalla

Hora: 9:30 a.m.



Cuatro remos Masculino

Final - Medalla

Hora: 9:40 a.m.

SOFTBOL

Lugar: Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo



Mujeres - Ronda Peliminar



Puerto Rico vs. Venezuela

Hora: 10:00 a.m.



México vs. Canadá

Hora: 1:00 p.m.



Estados Unidos vs. Perú

Hora: 4:00 p.m.

TENIS DE MESA

Lugar: Polideportivo de la Videna de San Luis



Equipos Femenino



Puerto Rico vs. Cuba

Grupo 2

Hora: 10:00 a.m.



Chile vs. Perú

Grupo 4

Hora: 10:00 a.m.



Brasil vs. México

Grupo 3

Hora: 10:00 a.m.



Estados Unidos vs. Guatemala

Grupo 1

Hora: 10:00 a.m.

Brasil vs. Colombia

Grupo 3

Hora: 5:00 p.m.



Puerto Rico vs. República Dominicana

Grupo 2

Hora: 5:00 p.m.



Estados Unidos vs. Argentina

Grupo 1

Hora: 5:00 p.m.



Chile vs. Canadá

Grupo 4

Hora: 5:00 p.m.

Equipos Masculino



Brasil vs. Canadá

Grupo 1

Hora: 12:30 a.m.



Argentina vs. Perú

Grupo 4

Hora: 12:30 am.



Estados Unidos vs. Ecuador

Grupo 3

Hora: 12:30 a.m.



Chile vs. Cuba

Grupo 2

Hora: 12:30 a.m.

Estados Unidos vs. Puerto Rico

Grupo 3

Hora: 7:30 p.m.



Brasil vs. México

Grupo 1

Hora: 7:30 p.m.



Chile vs. República Dominicana

Grupo 2

Hora: 7:30 p.m.



Argentina vs. Paraguay

Grupo 4

Hora: 7:30 p.m.

TIRO CON ARCO

Lugar: Campo de Rugby de Villa María del Triunfo



Arco Curvo Mujeres Individual

Ronda eliminatoria de 16

Hora: 9:00 a.m.



Arco Curvo Mujeres Individual

Ronda eliminatorias de 8

Hora: 9:35 a.m.



Arco Curvo Mujeres Individual

Ronda eliminatoria de 16

Hora: 10:10 a.m.



Arco Curvo Mujeres Individual

Ronda eliminatoria de 8

Hora: 10:10 a.m.

Arco Curvo Mujeres Individual

Ronda eliminatoria de 8

Hora: 10:45 am.



Arco Curvo Mujeres Individual

Cuartos de final

Hora: 11:20 a.m. - 12:11 p.m.



Arco Compuesto Mujeres Individual

Ronda eliminatoria de 8

Hora: 1:30 p.m.



Arco Compuesto Mujeres Individual

Cuartos de final

Hora: 2:10 pm. - 3:01 pm.



Arco Compuesto Mujeres Individual

Semifinal

Hora. 3:18 p.m. - 3:35 p.m.



VELA

Lugar: Bahía de Paracas



Skiff Masculino Series de Apertura Carrera 11 y 12

Hora: 11:00 a.m.

Team Perú: Jean De Trazegnies y Mathias Panzio



Bote Masculino Series de Apertura Carrera 9 y 10

Hora. 11:00 a.m.

Peruano: Stefano Peschiera



Tabla Vela Masculino Series de Apertura Carrera 12

Hora: 11:00 a.m.

Alessio Botteri



Bote Mixto Dos Personas Series de Apertura Carrera 10

Hora: 11:00 a.m.

Team Perú: Ismael Muelle y Gali Amsel

Skiff Femenino Series de Apertura Carrera 11 y 12

Hora: 11:10 a.m.

Team Perú: Diana Tudela y María Van Oordt



Bote Femenino Series de Apertura Carrera 9 y 10

Hora: 11:10 a.m.

Peruana: Paloma Schmidt



Tabla Vela Femenino Series de Apertura Carrera 11 y 12

Hora: 11:10 a.m.

Peruana: María Bazo



Bote Mixto Tres Personas Series de Apertura Carrera 10

Hora: 11:10 a.m.

Team Perú: Daniel Mendoza, Jimena Gaviño y Sergio Levaggi

Bote Abierto Series de Apertura Carrera 9 y 10

Hora: 11:20 a.m.

Peruano. Renzo Sanguineti



Kiteboarder Abierto Series de Apertura Carrera 17 y 18

Hora: 1:00 p.m.

Peruano: Francesco Puliatti



Catamaran Mixto Series de Apertura Carrera 12

Hora: 1:00 p.m.

Team Perú: Javier Arribas y Cristina Salinas

VOLEIBOL DE SALA

Lugar: Polideportivo del Callao



Ronda Preliminar - Femenino



Brasil vs. Argentina

Grupo B

Hora: 1:00 p.m.



Estados Unidos vs. Puerto Rico

Grupo B

Hora: 3:00 p.m.



República Dominicana vs. Canadá

Grupo A

Hora: 6:30 p.m.



Perú vs. Colombia

Grupo A

Hora: 8:30 p.m.