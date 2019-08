Lima 2019: Así fue como 'Piccolo' Clemente clasificó a final de surf [VIDEO]

'Piccolo' Clemente representará al surf nacional en la final de longboard masculino de Lima 2019 tras derrotar al estadounidense Coler Robbins este sábado en Punta Rocas, asegurando otra medalla para Perú en los Juegos Panamericanos.

El trujillano se impuso con un puntaje de 15.67 sobre 13.27 y buscará este domingo el oro panamericano de la categoría.

"Estoy a un paso de poder lograr la meta que me he propuesto", destacó Clemente en diálogo con Latina. "Como peruano me siento bendecido de poder representar los colores de mi patria", agregó el destacado tablista, actual campeón mundial ISA.

Benoit 'Piccolo' Clemente vs. Coler Robbins | Ronda Principal 4 Serie 8 del surf categoría longboard masculino de Lima 2019. (Foto: Jesús Saucedo / GEC - Video: Latina)

El rival de 'Piccolo' Clemente en la definición será el vencedor de la serie entre Cole Robins y el uruguayo Julian Schweizer.