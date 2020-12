Rehabilitarse de la infección por COVID-19 es una tarea que aún no termina para Lewis Hamilton. La leyenda de la Fórmula 1, ha revelado los complicados momentos que vivió durante su aislamiento y las secuelas físicas que le ha dejado el virus de cara a la próxima temporada.

Lewis Hamilton había dado positivo a coronavirus previo al GP de Sakhir y confesó haber cumplido un “terrible” periodo de cuarentena y pese a algunas molestias logró estar en la última carrera del año en Abu Dhabi.

“Físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien”, reconoció la leyenda de la Fórmula 1 tras finalizar la última carrera de la temporada.

El piloto aún se encuentra en proceso de recuperación y hace un recuento de las secuelas que le dejó el virus. “He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay ganancia”, cuenta el británico desde su cuenta de Instagram.

Lewis Hamilton fue uno de los tres pilotos que se contagiaron de coronavirus (Checo Pérez y Lance Stroll, los otros) y también está adentro de los 79 positivos detectados en las 80 mil pruebas que se realizaron durante el año.

Lewis Hamilton empieza de cero a recuperar su masa muscular (Foto: Instagram)

Para la nueva temporada la Fórmula 1 mantendrá el protocolo de bioseguridad. “La vacuna será buena para todos, pero puede haber cambios en varios calendarios. Creo que la mitad del año no será como habríamos esperado”, dijo Jean Todt, presidente de la FIA.