Hizo historia y dejó un gran recuerdo en nombre del Perú. Kimberly García llegó a nuestro país por todo alto y fue recibida con honores en el aeropuerto Jorge Chávez. Un gran número de familiares, amigos y autoridades que le brindaron una efusiva bienvenida tras llegar del Mundial de Atletismo realizado en Estados Unidos

Nuestra bicampeona mundial de marcha atlética arribó a suelo nacional procedente de Oregon, donde brilló en los Mundiales de Eugene e hizo sonar el Himno Nacional por segunda vez en ocho días, logrando un destacado doblete.

Campeona de los 20 km en el primer día de competición, la atleta huancaína regresó este viernes al peldaño más alto del podio para recoger su segunda medalla de oro.

La hazaña conseguida por Kimberly García ha tenido como consecuencia que Perú, hasta estos Mundiales sin una sola medalla, ocupe el séptimo puesto en el medallero general de la competición.

García consiguió la victoria en los 35 kilómetros, prueba que entraba por vez primera en el programa de unos Mundiales, con un tiempo de 2h39:16, la tercera mejor marca de la historia. Subieron con ella al podio las mismas que en los 20 km: la polaca Katarzyna Zdzieblo (2h40:03) y la china Shijie Qieyang (2h40:36).

Tras ganar dos medallas de oro, García declaró para la prensa y se mostró “Contenta. Es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo y tanto me apasiona. Desde los cinco años que me dedico. De una u otra forma quería hacerlo y lo voy consiguiendo”.

Sobre la forma en la que consiguió superar a las marchistas de la competencia, García sostuvo que “Todas las rivales son fuertes. La estrategia consistía en marcar un paso firme hasta el km 20 y luego ir acelerado a partir de ahí. Eso es lo que hice hoy”.