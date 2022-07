Kimberly García hizo historia el pasado 22 de julio, ganando su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022, obteniendo el primer lugar en marcha atlética en las dos pruebas en las cuales participó: 20 y 35 kilómetros. Esto es un logro inédito para el deporte peruano, ocupando así el sétimo lugar en el medallero del torneo desarrollado en Estados Unidos.

La atleta de 28 años, huancaína de nacimiento, rompió dos récords nacionales así como un récord sudamericano, que le valió ser una de las deportistas más destacadas de la historia del atletismo peruano y de la historia del deporte nacional en general. Esto no es poca cosa claramente.

Sin embargo, entre tanta felicidad y orgullo, hay algo que siempre destaca negativamente en cuanto a los grandes logros conseguidos por el deporte peruano: el poco apoyo del Estado para los deportistas. Es algo muy repetitivo y muy incómodo, como una piedrecita en el zapato.

Es por eso que la atleta en su primera conferencia de prensa en el país -realizada el martes- como bicampeona del mundo en marcha atlética hizo un llamado al Estado para que el apoyo del Gobierno se sienta más en los deportistas, algo que podría hacer que nuestro país tenga más logros a nivel internacional.

Así lo hizo saber cuando le consultaron sobre la participación en del Estado para su proeza en Oregon el último 22 de julio:

“Con números no puedo decir, porque no lo he sacado, pero es muy poco. Del 1 al 100 en porcentaje, está a un 20% que el IPD nos brinda (apoyo). Yo no viajo con mi equipo multidisciplinario a cada evento, o al menos lo ideal sería viajar con un fisioterapeuta, que es importante para nosotros, nuestra recuperación y todo ello. El caso de nutrición, de psicólogo y médico todavía se puede tratar virtualmente. Pero ya viajar sería un gasto muy fuerte y bueno, espero que el Estado apoye en eso”, manifestó la atleta.

También se le consultó a la atleta por la ayuda que podría brindar la municipalidad. “Creo que sí, se ve un poco de abandono de parte de ellos incluso en Huancayo, la municipalidad no le toma interés a los deportistas. Yo creo que desde ahí debería difundir un poco más el deporte y apoyar, porque son muchos deportistas, jóvenes y niños, se tiene que masificar. La municipalidad debería masificar más el deporte. Ahí hay mucho talento y apoyándolos de alguna manera ellos van a sobresalir”.

Pudo significar un retiro prematuro

Es precisamente esta falta de apoyo de parte del Estado, así como de las empresas privadas, lo que llevó a la bicampeona a pensar en el retiro en el año 2016, algo que, de haberse decidido, hubiera cambiado totalmente la historia. Sin su fortaleza ante estas dificultades, quizá ahora no estaríamos hablando sobre su proeza.

“Algún tiempo sentí que faltaba el apoyo tanto de las empresas privadas como del Estado, en 2016, de ahí se sumaron empresas que apostaron por mí. A los Juegos Panamericanos llegué con unas empresas privadas que me auspician. Luego de ello, por ejemplo estas dos medallas han sido gracias a mi familia, a las empresas que están conmigo y lo que sí faltó fue apoyo del Estado, por parte del IPD y el Comité Olímpico. Eso es importante para nosotros, para seguir mejorando”, relató la atleta de 28 años.

Una cuenta pendiente: el apoyo en el interior del país

Respecto al tema del apoyo del Estado a los deportistas nacionales surgió la interrogante sobre la falta que esta ayuda hace en el interior del país, en donde han surgido muchos nombres que han dejado en alto el deporte nacional.

“Tenemos muchos deportistas que han sido campeones panamericanos y sudamericanos. Pero la marcha atlética, creo que hasta el día que competí yo, se está haciendo recién conocida. César Rodríguez ha obtenido en este mundial el puesto 16 de 35, es un atleta joven que tiene un camino por delante. Él también con el apoyo del IPD y las empresas va a ser un deportista muy bueno y así como él tenemos a otros deportistas también”, indicó García.

“Yo creo que no solamente para mí, sino para todos los deportistas que estamos buscando el mismo objetivo y sueño. La idea es que el Gobierno apueste por todos los deportistas, por todos los deportes, no solo por la marcha atlética. En todos los deportes hay talento y hay que apostar por ello”, agregó.

Sus metas a futuro: el oro olímpico

En cuestión de planes, Kimberly García tiene las cosas claras y su mente y cuerpo apuntan a un objetivo pendiente, un deseo tan grande como la dificultad que representa realizarlo: un oro olímpico para nuestro país, algo que la consagraría como una de las deportistas más sobresalientes de nuestro deporte, algo para lo cual se viene preparando.

“Conseguir el oro olímpico sería otro sueño hecho realidad pero a eso apuntamos. No voy a decir que voy a ir a ganar sí o sí porque sé que el nivel es alto. Entonces uno tiene que prepararse bien, yo voy a prepararme bien para dar lo mejor de mí y las cosas se dan solas. Entrenando bien, haciendo las cosas bien, todo sale”, manifestó.

Y agregó: “Desde muy chiquita siempre me he planteado estar en el podio mundial y en el podio olímpico. Es un sueño que siempre he querido lograr, no ha sido fácil obviamente, he pasado por muchas cosas, incluso he querido retirarme. Pero creo que la vida es así, si uno quiere cumplir sus sueños tiene que ser fuerte, levantarse con más fuerza. Siempre pienso en eso en lo que quiero lograr. Hago algo nuevo para poder ser mejor y poder estar más cerca del sueño que tengo”.

En los próximos meses, Kimberly se estará preparando para participar en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 (Paraguay), que se desarrollarán entre el 1 y el 15 de octubre de este año. Tras estas participaciones, el siguiente paso será evaluar lo obtenido y prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

